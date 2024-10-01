عبدالله بن طوق المري: الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة مُشجعة للابتكار والإبداع.. والمنصة الجديدة خطوة ريادية لدعم رواد الأعمال والمؤلفين وحماية أفكارهم

خلفان جمعة بلهول: المبادرة تهدف لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز جاهزية كافة القطاعات الاقتصادية ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمستقبلية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الملكية الفكرية

"منصة دبي للملكية الفكرية" تقدم مصدراً موثوقاً ومتكاملاً للمعلومات والمواد التعليمية وتسهيل عملية تسجيل حقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية وبراءات الاختراع

المنصة تستهدف رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة والعاملة في المجالات الإبداعية وأصحاب المواهب والأفكار والمعنيين بالشؤون التشريعية والقانونية

المبادرة تعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لسهولة ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات وتوظيف أحدث الممارسات المبتكرة والمستقبلية

دبي،أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد عن إطلاق "منصة دبي للملكية الفكرية"، وهي أول منصة رقمية مركزية تهدف لدعم المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال والباحثين والأكاديميين والشركات الناشئة في دبي ودولة الإمارات في تصنيف وتقييم الأصول غير الملموسة، وحماية حقوق النشر والتأليف والعلامة التجارية وبراءات الاختراع.

وتم الإعلان عن هذه المنصة خلال أعمال "منتدى الملكية الفكرية 2024" في متحف المستقبل، والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للمستقبل بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة الدكتور عبد الرحمن المعيني وكيل قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وسعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وتأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية من القطاع الحكومي والخاص والأوساط الأكاديمية ومنظومة ريادة الأعمال في دبي، بما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي لسهولة ممارسة الأعمال، وتأسيس الشركات، وتوظيف أحدث الممارسات المبتكرة والمستقبلية.

وتدعم "منصة دبي للملكية الفكرية" الأصول غير الملموسة، مثل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والخبرات، وحقوق الملكية الفكرية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتطوير الأعمال من خلال حماية الأفكار والابتكارات، ودعم النمو الاقتصادي المعرفي. وسيتم ربط خاصية تسجيل الأصول الغير الملموسة في موقع وزارة الاقتصاد للملكية الفكرية مع "منصة دبي للملكية الفكرية".

وسيستفيد من هذه المنصة الجديدة شريحة متنوعة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة والعاملة في المجالات الإبداعية وأصحاب المواهب والأفكار الابتكارية والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مختلف المجالات مثل التصميم الإبداعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والتعليمية فضلاً عن المعنيين بالشؤون التشريعية والقانونية.

عبدالله بن طوق المري: المنصة تدعم النموذج الاقتصادي الجديد في الدولة من خلال تطبيقات الملكية الفكرية وتمكين الابتكار

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة داعمة للمبتكرين ومحفزة على تطوير الأفكار وتأسيس وتنمية الأعمال الإبداعية، حيث نجحت في توفير منظومة تشريعية ومؤسسية وخدمات متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف فئاتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يصب في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تكون دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد وضمن أفضل 10 وجهات عالمية للمواهب والمبدعين بحلول العقد المقبل.

وأشار معاليه إلى أن إطلاق منصة دبي للملكية الفكرية اليوم بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل يحمل أهمية كبرى لتعزيز تطبيقات حماية الملكية الفكرية في الأنشطة الإبداعية في دبي ودولة الإمارات، وخطوة سبَّاقة لدعم رواد الأعمال والمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والباحثين وإمدادهم بكافة الوسائل والمواد المساعدة لتوثيق وحماية أفكارهم وأبحاثهم، الأمر الذي يصب في دعم النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة وتمكين الابتكار في الدولة.

خلفان جمعة بلهول: المبادرة تهدف لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز جاهزية كافة القطاعات الاقتصادية ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمستقبلية

ومن جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن الشراكة مع وزارة الاقتصاد في تطوير هذه المنصة يأتي في إطار الجهود المشتركة لتطوير المنظومة التشريعية في الدولة، وتعزيز جاهزية كافة القطاعات الاقتصادية، ودعم أصحاب الأفكار المبتكرة والمستقبلية لتحقيقها على أرض الواقع من خلال توفير مقومات النجاح لأعمالهم وشركاتهم وتمكينهم من النمو والتوسع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم".

وقال: "نهدف من إطلاق منصة دبي للملكية الفكرية إلى توفير وجهة شاملة وموثوقة لرواد الأعمال للاطلاع على كافة المعلومات والموارد والإرشادات والتكاليف الخاصة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية بطريقة سلسة وسريعة. وسنواصل العمل مع كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والتشريعية والأكاديمية ومنظومة ريادة الأعمال لتكون دبي ودولة الإمارات من أبرز دول العالم في مجال الإبداع وتمكين المبدعين".

4 محاور رئيسية

وتركز "منصة دبي للملكية الفكرية" على 4 محاور رئيسية تشمل توفير مرجعية متكاملة وموثوقة لكل ما يتعلق بهذا المجال في مدينة دبي، وتقديم التوجيه والإرشاد بشأن حماية الأفكار الإبداعية، وتوفير زيادة القيمة السوقية لجميع أنواع الملكية الفكرية، وإتاحة مختلف الأدوات والموارد اللازمة لتخطيط استراتيجيات الملكية الفكرية.

تجربة مبتكرة

وتتمثل الفائدة الرئيسية لهذه المبادرة في توفير تجربة رقمية سلسة ومبتكرة عبر مصدر مركزي لجميع الأمور المتعلقة بالملكية الفكرية في دبي، بما في ذلك أهم الإرشادات حول حماية الأفكار الابتكارية واستراتيجيات التسويق والأدوات والموارد المختلفة. وتم تصميم المحتوى والبيانات بطريقة بسيطة لتسهيل تجربة المستخدمين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات المطلوبة.

ولمعرفة المزيد حول "منصة دبي للملكية الفكرية" يرجى زيارة الرابط الإلكتروني: (www.dubaiip.ae).

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