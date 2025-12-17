دبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية والبحثية المتخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة والأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، في مقرها بدبي وفداً رفيع المستوى من كلية الخدمة المدنية في جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الداعمة لتطوير منظومة العمل الحكومي.

وتأتي هذه الزيارة، التي امتدت ضمن جولة الوفد الرسمية للدولة خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر 2025، تجسيداً لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما على تبادل الخبرات في التحديث الإداري والتميز المؤسسي، حيث تركز اللقاء على بحث آفاق التعاون في بناء القدرات الاستراتيجية وتطوير القيادات الحكومية بما ينسجم مع الرؤى الوطنية الطموحة لدولة الإمارات وتوجهاتها نحو ترسيخ نموذج حكومي مرن ومتقدم.

وتناول الجانبان دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في صياغة السياسات العامة، وإعداد الكفاءات الوطنية، واستعرضا أبرز مبادراتها وبرامجها الأكاديمية والتنفيذية في مجالات التميز الحكومي والتحول الرقمي، إلى جانب مناقشة فرص الاستفادة من الخبرة السنغافورية المتقدمة في شؤون الخدمة المدنية لتعزيز المحتوى المعرفي والتدريبي المقدم للقيادات الحكومية في الدولة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مهارات التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.

وأكد سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار توسيع شبكة الشراكات العالمية للكلية، مشيراً إلى أن التعاون مع مؤسسات رائدة مثل كلية الخدمة المدنية في سنغافورة يعكس التزام الكلية بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ الاستثمار في رأس المال البشري.

وقال سعادته: "إن استشراف مستقبل الإدارة الحكومية يتطلب الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة، موضحاً أن التجربة السنغافورية تمثل نموذجاً متقدماً في كفاءة الخدمة المدنية وتطوير القيادات، وأن النقاشات تناولت آليات عملية لدمج أفضل الممارسات العالمية مع خصوصية التجربة الإماراتية بما يضمن تخريج قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية."

وشهد اللقاء، الذي حضره الوفد السنغافوري برئاسة السيد كريستوفر براجازام، مدير العلاقات الدولية في قسم الخدمة العامة بمكتب رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لكلية الخدمة المدنية الدولية، وبمشاركة كل من السيد كلفين شاي، نائب مدير الكلية، والسيدة إيفانجلين أو يونغ، مديرة مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مناقشات معمقة حول سبل تفعيل التعاون الثنائي.

واستعرض الطرفان مقترحات مشتركة شملت تطوير برامج تدريبية نوعية، وتبادل الزيارات الميدانية، وتصميم مسارات تطوير قيادي تعتمد على أحدث منهجيات القيادة والإدارة الاستراتيجية المعتمدة عالمياً.

وامتد الحوار ليشمل التوقعات المستقبلية للأثر المتوقع من الشراكة، حيث تم التأكيد على أن المواءمة بين احتياجات التطوير الحكومي في الإمارات والخبرات المتراكمة لسنغافورة ستقود إلى نتائج عالية القيمة، من بينها إعداد جيل جديد من القيادات المزودة بأدوات العصر، والقادرة على مواجهة التحديات وقيادة التحول المؤسسي بكفاءة ومرونة. كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع والبناء على النجاحات السابقة التي حققها التعاون المعرفي بين البلدين.

وتعكس هذه الزيارة التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز تنافسيتها العالمية من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتأهيل الكفاءات الوطنية بصورة مستدامة، كما تجسد دورها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة تسهم في ترجمة الاستراتيجيات الحكومية إلى برامج تعليمية وتنفيذية متقدمة، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتميز الحكومي، بما يعزز مسيرة التحديث ويواكب تطلعات المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية