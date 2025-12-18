محمد العبار:

تعبّر شراكتنا مع قمة المليار متابع عن التزامنا المشترك بتعزيز مكانة الإمارات كمنصة عالمية لتطوير صناعة المحتوى

المشاريع المبتكرة التي تطلقها "إعمار" تمثل خلفيات إبداعية لا محدودة لصناع المحتوى الموهوبين

سعيد العطر:

تمثّل شراكتنا مع شركة إعمار إضافة نوعية لقمة المليار متابع، وتثري جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية لصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم

المشاريع والتجارب الفريدة التي تقدمها إعمار تشكل عامل جذب رئيسياً للمؤثرين العالميين وصناع المحتوى المبدعين

الإمارات العربية المتحدة، دبي- أعلنت قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، عن انضمام شركة إعمار، إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير المدن والمجتمعات المستدامة، كشريك استراتيجي للنسخة الرابعة من القمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026 في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجاً ملهماً للتعاون بين القطاعات الحيوية المختلفة في دولة الإمارات لتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم صناع المحتوى والمبدعين، وتوفر لهم بيئة محفزة وبنية تحتية متطورة تمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع رائدة تنافس عالمياً.

وترسخ دور الدولة الرائد في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، كما تسلط الضوء على النماذج العالمية الرائدة التي تقدمها إعمار في تطوير المدن الذكية والمستدامة، والتي تشكل قصصاً إبداعية ملهمة لصناع المحتوى الموهوبين من حول العالم.

نماذج رائدة

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "تعبر شراكتنا مع قمة المليار متابع عن التزامنا المشترك بتعزيز مكانة الإمارات كمنصة عالمية لتطوير صناعة المحتوى، وخبراتنا في تطوير المدن الذكية والمستدامة، والمشاريع العقارية المبتكرة، إلى جانب تقديم تجارب الضيافة والتسوق والترفيه عالمية المستوى، تقدم لصناع المحتوى فرصاً بلا حدود، فيما تتيح لهم معالم مثل برج خليفة ودبي مول وغيرهما من المشاريع الأيقونية تصوير محتوى بصري متميز، يجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة ويلهم الملايين حول العالم".

منصة عالمية

من جهته، قال سعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات: "تمثل شراكتنا مع شركة إعمار إضافة نوعية للنسخة الرابعة من قمة المليار متابع، وتثري جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للإبداع ومركز جذب لصناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح لهم فرصة الاستفادة من المشاريع والتجارب العالمية التي تطلقها إعمار لإنتاج محتوى متميز وهادف، مشيراً إلى أن المشاريع والتجارب الفريدة التي تقدمها إعمار تشكل عامل جذب رئيسياً للمؤثرين العالميين وصناع المحتوى المبدعين، الذين يتطلعون إلى توثيق تجارب ملهمة في بيئات استثنائية، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للإبداع والابتكار.

تجارب ملهمة

وتتيح قمة المليار متابع، لشركة إعمار عرض تجربتها العالمية الرائدة في تطوير المدن الذكية المستدامة والمشاريع المبتكرة، وأحدث استراتيجياتها الابتكارية، أمام جمهور يتجاوز المليار متابع حول العالم. كما توفر الشراكة لصناع المحتوى فرصة فريدة للتعرف على المشاريع المستقبلية التي تطلقها إعمار، والاستفادة منها في إنتاج محتوى إبداعي يلهم المتابعين ويعزز الوعي حول مفاهيم الاستدامة والذكاء الاصطناعي في تطوير المدن، مما يسهم في إثراء المحتوى الرقمي الإيجابي عالمياً.

أداء استثنائي

وسجّلت إعمار مبيعات عقارية استثنائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت نحو 61 مليار درهم، بزيادة قدرها 22 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وارتفاع الإقبال على مختلف مشاريع الشركة. ويعكس قوة الطلب على مشاريعها السكنية والتجارية المتميزة، والتي تلبّي تطلعات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وسلّطت هذه النتائج الضوء على نجاح استراتيجية الشركة في التوسع المدروس وتعزيز محفظتها من الأصول عالية الجودة.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد من الأراضي يقارب 660 مليون قدم مربع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 123,500 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و41 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,900 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة تقارب 27% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

-انتهى-

#بياناتحكومية