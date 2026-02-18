وقّعت قطر للسياحة ومؤسسة حمد الطبية مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز الوعي العام بإجراءات السلامة وتدابير الأمان أثناء القيادة على الطرق الوعرة والصحراوية، وذلك بين قادة المركبات وأفراد العائلات والفئات العمرية الأكثر عرضة للمخاطر بسبب شغفهم بخوض مغامرات القيادة عبر هذه الطرق الخطرة.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين مع التركيز بالدرجة الأولى على التوعية بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة على الطرق الوعرة وخلال الأنشطة الترفيهية ذات الصلة. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية الحفاظ على مستوى التواصل المفتوح وتنفيذ البرامج التوعوية من خلال الأنشطة المدرسية بالتعاون مع خبراء السلامة الوقائية أثناء القيادة وتنظيم الفعاليات والحملات المجتمعية، وخصوصاً خلال مواسم التخييم. ويتركز اهتمام هذه المبادرات على تحقيق السلامة أثناء قيادة المركبات الصالحة لجميع التضاريس ومركبات الدفع الأمامي وطرق علاج الإصابات التي تنجم غالباً عن هذه الأنشطة.

وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال السيد عمر عبدالرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة: "هذا الاتفاق يمثل مكوناً رئيسياً ضمن مبادرة تعاونية أوسع نطاقاً ننفذها بالتعاون مع شركائنا في القطاع العام من أجل تعزيز التجارب السياحية عبر الصحراء مع الالتزام بأقصى تدابير السلامة وإجراءات الأمان بين المواطنين والمقيمين والزوار. ونظراً لأن رحلات السفاري عبر الصحراء تمثل عنصراً حيوياً ضمن ثقافتنا القطرية ونشاطاً سياحياً معروفاً، فإنه يسعدنا التعاون بشكل وثيق مع مؤسسة حمد الطبية لتحسين إجراءات السلامة وضمان استكشاف السكان لجميع مناظر الطبيعة بأمان في قطر."

ومن جانبه، قال الدكتور حسن آل ثاني، رئيس قسم جراحة الإصابات والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية: "إن تحليل البيانات الصادرة عن السجل الوطني القطري للإصابات المتعلقة بالمرضى الذين تعرضوا لإصابات جراء حوادث الدراجات رباعية الدفع، أظهر أن الحوادث الخطيرة لم تقع في المرافق التي تديرها قطر للسياحة، و بناءً على هذه النتائج، يوصي مركز حمد للإصابات التابع لمؤسسة حمد الطبية باستخدام هذه المرافق لممارسة الأنشطة المتعلقة بالدراجات الرباعية، نظراً لكونها مصممة وتُدار من قبل فريق متخصص يراعي سلامة المستخدمين وراحتهم، ويلتزم بتطبيق معايير معترف بها عالميًا."

وبموجب الاتفاق، سوف يتبادل الطرفان أفضل ممارسات القيادة على الطرق الوعرة، ويقدمان الدورات وورشات عمل التي تتيح لهما تبادل المعلومات حول أحدث تقنيات المراقبة وقواعد البيانات وتدابير السلامة الوقائية. ولا شك أن ذلك سوف يفسح المجال أمام نشر الوعي بأدق وأحدث المعلومات ذات الصلة.

كما ستقوم مؤسسة حمد الطبية بدورها بتزويد قطر للسياحة بأحدث البيانات بحوادث المرور بالغة الخطورة التي وقعت على الطرق الوعرة والإصابات الناجمة عن القيادة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية. وسوف تستعين قطر للسياحة بهذه البيانات في تقييم الآثار المترتبة على الحوادث ودراسة أماكن وقوع الحوادث وإجراء التقييمات اللازمة لبعض المناطق الوعرة المعروفة، بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة والحد من المخاطر.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

