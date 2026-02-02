المنامة، مملكة البحرين: زار معالي السيد إدوارد ديفيد بيرت رئيس وزراء برمودا مصرف البحرين المركزي، بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس بعثة الشرف، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقبال معاليه سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس وزراء برمودا بما حققته مملكة البحرين من تطور ملحوظ في قطاع الخدمات المالية وبالدور الذي يضطلع به المصرف في ترسيخ الاستقرار المالي وتطوير الأطر التنظيمية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

من جانبه، رحب سعادة المحافظ برئيس وزراء برمودا، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المالية والمصرفية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام للجانبين.

كما قدم سعادة المحافظ عرضاً تعريفياً حول قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، استعرض من خلاله أهمية القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد الوطني إلى جانب تسليط الضوء على الإطار التشريعي والتنظيمي المتقدم في المملكة وسياسات الترخيص والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية ويعزز من متانة القطاع وجاذبيته للاستثمار.

كما تطرق عرض سعادته إلى جهود المصرف في دعم الابتكار المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك مواكبة التحولات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع من تقديم أافضل الخدمات التي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية والمالية في البلدين.

-انتهى-

#بياناتحكومية