بجانب قرية التزلج والمنحدرات الثلجية

نيوم- المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم، ممثلة في إدارة قسم تطوير الفنادق، وهي الذراع المسؤولة عن إنشاء وتشغيل فنادق المستقبل وبناء نظام بيئي للضيافة في نيوم، عن توقيع أولى اتفاقيات الشراكة في مجال الضيافة الفندقية مع شركة إنسيمور Ennismore ، إحدى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في الضيافة والفنادق. وتهدف الاتفاقية إلى افتتاح مجموعة من المرافق الفندقية التي تقدم تجارب ضيافة غير مسبوقة في الوجهة العالمية للسياحة الجبلية "تروجينا".

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود نيوم لإنشاء وجهة سياحية على مستوى عالمي تجتذب 5 ملاين زائر بحلول 2030، ولتكون بمثابة محفز للنمو ومسرع لأهداف التنوع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030 حيث ستعمل جنبًا إلى جنب مع شركاء قطاع السياحة العالميين لجعل الضيافة مسارًا وظيفيًا جذابًا ومنصة لبناء قوى عاملة قادرة على التفكير بجرأة وإبداع، وصناعة مفاهيم جديدة في هذا القطاع.

و تتضمن الاتفاقية افتتاح مرافق فندقية وسياحية للعلامتين التجاريتين الشهيرتين التابعتين لشركة إنسيمور وهما فنادق 25 ساعة 25hours Hotels ومورجانز اوريجنالز Morgans Originals وذلك في الوجهة العالمية للسياحة الجبلية "تروجينا، التي تتميز بقرية تتيح التزلج على الثلج في الهواء الطلق، كتجربة فريدة من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي بيئة سياحية تتناغم فيها الطبيعة مع التقنيات المتقدمة. وتضم القرية مرافق سكنية تحيط بالساحة العامة، بالإضافة إلى متاجر تجزئة ومطاعم راقية. وتمتد على جوانب الجبل، في مرتفعات القرية، منحدرات للتزلج يمكن تنشيطها على مدار العام من خلال العديد من مرافق رياضات المغامرة، مثل: المتنزه الحر، ورياضة الدراجات الجبلية، ومسارات التسلق، وألعاب قطار المنحدرات، والانزلاق الحر بالحبال وغيرها من الأنشطة.

إلى ذلك، يعمل فريق فنادق 25 ساعة جنبًا إلى جنب مع المؤسس كريستوف هوفمان وStudio Aisslinger في برلين، من أجل تقديم تصميم معماري فريد من نوعه يرمز إلى المستقبل ويشمل إشارات إلى تراث جبال الألب. ويضم الفندق سينما داخلية، ومطعمًا بمفهوم من المزرعة إلى المائدة، ومطعمًا مع حمام سباحة أعلى الفندق.

في حين يتم تصميم فندق مورقانز أوريجينالز ليعكس التراث الثقافي الشهير للعلامة التجارية. ويضم الفندق ومنشآت للأطعمة والمشروبات ذات مستوى عالمي، ومنتجع صحي وحمام سباحة على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر،

بالإضافة إلى منحدر تزلج فريد من نوعه، وحمام سباحة مرتفع يطل على الجبال. وتُسهم القبة، التي ترتفع بمقدار ثمانية طوابق، إلى جانب المناخ الجميل والتجارب الفنية المتنوعة، في إبراز العلامة التجارية للفندق.

وبهذه المناسبة، قال كريس نيومان، المدير التنفيذي لـ"نيوم لتطوير الفنادق": "نهدف في نيوم إلى تقديم مفاهيم جديدة في السفر والإقامة والمعيشة. ومن خلال شغفنا المشترك مع شريكنا التجاري إينيسمور نسعى إلى رسم ملامح مستقبل قطاع الفندقة في المملكة وخارجها، مع تطوير مسارات فريدة ومبتكرة في عالم الضيافة، متطلعين إلى تحقيق الازدهار من خلال هذه الشراكة وغيرها في المستقبل. "

من جهته، قال فيليب جوليت، المدير التنفيذي لتروجينا: "إن المقومات الفريدة لوجهة نيوم العالمية للسياحة الجبلية تروجينا، ستجعلها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية وإثارة للإعجاب في العالم؛ وسنعمل مع شركائنا، إنيسمور وعلاماتيها التجاريتين فندق 25 25hours Hotels ومورقانز أوريجنالزMorgans Originals، على تقديم تجارب ثرية وغير مسبوقة للسكان وزوار تروجينا، والباحثين عن الرفاهية والمغامرة والترفيه وجودة الحياة والاسترخاء والراحة ".

بدوره، عبّر الرئيس التنفيذي المشارك لـ"إنيسمور" غوراف بوشان عن سعادته بأن تكون "إنيسمور" أول شريك ضيافة يتم الإعلان عنه في "تروجينا". وقال: "إن وجود علاماتنا التجارية في المملكة بشكل عام، وفي هذا الموقع الفريد على وجه الخصوص، يمثل مرحلة مهمة في استراتيجية التوسع العالمية للشركة. إن فنادقنا الجديدة في "تروجينا" ستشكل أول فنادق تزلج لكل من علامتينا التجاريتين 25hours وMorgan Originals، وهي خطوة ستسهم في جذب الزوار المحليين والدوليين على حد سواء لاكتشاف نموذج فريد في عالم الضيافة."

الجدير بالذكر أن تأسيس الوجهة العالمية للسياحية الجبلية "تروجينا" وأعمال البناء قد بدأت منذ وقت مبكر، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء الرئيسية في قرية التزلج في نهاية عام 2022، مما يمهد الطريق للبدء في إنشاء مشروعات ضيافة وسياحة ذات مستوى عالمي تلبي طموحات ومستهدفات الوجهة العالمية الجديدة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: sa-https://www.neom.com/ar و sa/newsroom-https://www.neom.com/ar

عن "إنيسمور"

"إنيسمور" هي شركة ضيافة إبداعية تضم مجموعة عالمية من العلامات الفندقية التي أسسها رواد أعمال بهدف واضح. تقوم الشركة برعاية وإدارة مرافق وتجارب فريدة في بعض أكثر الوجهات إثارة في جميع أنحاء العالم.

تأسست "إنيسمور" في العام 2011 من قبل رجل الأعمال شاران باسريتشا، وفي عام 2021 وقعت شراكة مع مجموعة أكور في العام 2021 لإنشاء كيان مستقل جديد، تمتلك أكور الحصة الأكبر فيه، ولتكون بذلك أكبر شركات الضيافة العصرية على مستوى العالم والأسرع نموًا، حيث تجمع بين خبرة "إنيسمور" في بناء العلامات الفندقية التي تتمتع بسردية إبداعية وتصاميم وتجارب أصيلة، مع ثروة من المعرفة تمتلكها أكور في تقديم المشاريع ذات الحجم الكبير ونمو شبكة الفنادق وتوزيعها.

وتحت قيادة كل من شاران باسريتشا، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، وجوراف بوشان، الرئيس التنفيذي المشارك، تضم "إنيسمور" 14 علامة فندقية- تقوم بتشغيل 101 فندق، وستضيف إلى محفظتها 137 فندقًا قريباً وأكثر من 150 مطعمًا تعكس ثقافات متنوعة ووجهات للحياة الليلية.

تضع "إنيسمور" الابتكار في صميم أعمالها، مع أربعة استوديوهات داخلية متخصصة، تصمم تجارب الضيف بما فيها Carte Blanched وهي منصة متكاملة لتطوير مفهوم الأغذية والمشروبات، وكذلك استوديو إبداعي لمصممي الديكور الداخلي والجرافيك؛ ومختبر للابتكار الرقمي للمنتجات والتكنولوجيا، وقسم الشراكات والتعاون.

تم إدراج "إنيسمور" في قوائم Fast للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم في عامي 2020 و2021؛ كما احتلت المرتبة 29 في قائمة الفايننشال تايمز FT1000 للشركات الأسرع نموًا في أوروبا؛ وهي جزء من FT Future 100 - الشركات الأسرع نموًا في المملكة المتحدة، والتي ترسم ملامح مستقبل القطاع الذي يعمل بها.

وتضم "إنيسمور" العلامات الفندقية التالية: 21c Museum Hotel، 25hours Hotels، Delano، Gleneagles، Hyde، JO&JOE، Mama Shelter، Mondrian، Morgans Originals، SLS، SO/، The Hoxton، Tibe، وWorking From