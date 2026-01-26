المنصوري: تعكس علاقات التعاون المتنامية بين دبي وصربيا الالتزام المشترك ببناء آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري

اجتمع وفد غرف دبي مع وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في صربيا لمناقشة دفع الروابط الثنائية إلى مسارات أوسع في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا

335.8 مليون درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا في العام 2024

إجمالي عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في غرفة تجارة دبي 308 شركات بنهاية ديسمبر 2025 بنمو سنوي 36.9%

دبي، الإمارات العربية المتحدة – بحثت غرف دبي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية صربيا خلال فعاليات بعثة تجارية نظمتها مؤخراً إلى العاصمة الصربية بلغراد، وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وترأس البعثة التجارية إلى صربيا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وبحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وذلك في إطار مبادرة "ممرات النمو" الهادفة إلى ترسيخ أطر التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية وفتح فرص جديدة للشراكات الاقتصادية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "تعكس علاقات التعاون المتنامية بين دبي وصربيا الالتزام المشترك ببناء آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري. وتمثل هذه الزيارة فرصة لتعزيز الحوار بين مجتمعي الأعمال، واستكشاف سبل تطوير شراكات استراتيجية تدعم الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتسهم في خلق فرص نوعية وتنمية قطاعات حيوية. ويأتي ذلك انسجاماً مع جهود غرف دبي المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ شراكات بناءة مع مختلف الأسواق العالمية."

وعقد وفد غرف دبي خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات وطاولات النقاش المستديرة لمناقشة آفاق تعزيز التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الصربية، وتضمنت اجتماعاً مع وزارة التجارة الداخلية والخارجية بجمهورية صربيا بحضور معالي جاغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية، حيث ناقش الجانبان آفاق دفع الروابط الاستثمارية والتجارية الثنائية إلى مسارات أوسع وأكثر تنوعاً في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا، مع التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، كما تم بحث سبل التعاون في مجال استقطاب الكفاءات التقنية.

ووجه وفد الغرفة خلال الاجتماع دعوة للشركات الصربية للمشاركة في كبرى المعارض التجارية المتخصصة التي تستضيفها دبي، كما تم التأكيد على التعاون في تنظيم فعاليات أعمال ثنائية لتسهيل التواصل المباشر وبناء الشراكات بين الشركات الصربية ونظيراتها في دبي.

وعقد وفد بعثة غرف دبي طاولة نقاش مستديرة مع غرفة تجارة وصناعة صربيا بمشاركة 7 من أبرز رواد الأعمال في مجال تقنية الأعمال في صربيا، وتم خلال الاجتماع استعراض مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى دور غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دعم توسع الشركات الرقمية الصربية إلى دبي والاستفادة من الفرص الواعدة في منظومة الأعمال التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع آليات الارتقاء بالعمل المشترك لتعزيز الشراكات الثنائية بين مجتمعات الأعمال وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات بين دبي وصربيا. وتمت مناقشة آفاق التعاون في مجال المعارض والفعاليات المتخصصة والتي تسهم في تعزيز الروابط التجارية وتوسيع فرص الأعمال بين الجانبين.

وتم خلال فعاليات البعثة تنظيم طاولة نقاش مستديرة مع كل من مجمع بلغراد للعلوم والتكنولوجيا الذي يدعم الشركات الناشئة لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ومنتجات تجارية، وصندوق الابتكار في جمهورية صربيا الذي يقدم منحاً وبرامج تمويلية لدعم الابتكار والأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية المبتكرة. وشهد اللقاء مناقشة الفرص المشتركة الواعدة في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة بين دبي وصربيا، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا الصحية والألعاب الالكترونية والتكنولوجيا الحيوية و تقنيات الـ "بلوك تشين" بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والعمل على تطوير منظومات ريادة الأعمال.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على ما تقدمه دبي من فرص لتوسع شركات التجارة الالكترونية الصربية في المنطقة، وذلك في ظل دور الإمارة كمركز إقليمي للتخزين والتوزيع بفضل بنيتها التحتية المتقدمة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

كما اجتمع وفد الغرفة خلال الزيارة مع وكالة التنمية الصربية، وهي الجهة الحكومية المعنية بدعم واستقطاب الاستثمار المباشر وترويج الصادرات وتعزيز التنافسية والتنمية، وبحث الجانبان تعزيز حركة الاستثمارات البينية والمشتركة بين دبي وصربيا. وركزت المناقشات على فرص التعاون في قطاعات استراتيجية بما يشمل التصنيع والتعدين والصناعات التقنية المتقدمة، بالإضافة إلى فرص التمويل والاستثمار في المشاريع الاستثمارية المتخصصة في الخدمات اللوجستية، والسياحة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية.

واستعرضت غرف دبي خلال فعاليات البعثة الدعم الذي تقدمه للشركات الصربية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة والتوسع انطلاقاً منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو من العام 2025. كما تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الشركات في دبي وصربيا عبر قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والابتكار، والعقارات، والتجارة، والخدمات المالية.

يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا بلغت 335.8 مليون درهم في العام 2024، بنمو سنوي قدره 43.5 % مقارنة بالعام 2023، ويستمر عدد الشركات الصربية المسجلة لدى غرفة تجارة دبي في الازدياد، حيث انضمت 109 شركات صربية إلى عضوية الغرفة في العام 2025؛ ليرتفع بذلك عدد الشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 308 شركات بنهاية العام 2025، بنمو 36.9% على أساس سنوي.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة "ممرات النمو"، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة. وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة.

