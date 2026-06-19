الامارات العربية المتحدة – رأس الخيمة – بحضور سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ، وقعت الغرفة ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتابع لدائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغزو بالصين ، اتفاقية تعاون على هامش مشاركة الغرفة بمنتدىAIM Talks بمدينة غوانغزو بالصين ، إحدى أهم مراكز الابتكار الصناعي والتجارة العالمية في العالم ، ووقع الاتفاقية من جانب الغرفة سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، ومن الجانب الصيني مدير ورئيس المعرض جيانغ شينغجون ، بحضور قيادات ومسؤولي المعرض .

وتأتي الاتفاقية لتوثيق العلاقات وتعزيز روابط التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري ، بين أصحاب الأعمال في إمارة رأس الخيمة والصين ، وتتضمن تبادل المعلومات وتنظيم الوفود ، للمشاركة في المعارض والفعاليات التي تُنظم من قبل كلا الطرفين ، وتسهيل تحقيق المصالح المتبادلة بينهما بما يعود بالنفع على الجانبين .

من جهته أكد سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام الغرفة ، حرص الغرفة على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك ، بين الغرفة ومكتب معرض الصين الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما ، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية ، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين ، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة .

وأضاف تلتزم غرفة رأس الخيمة ، بدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية ، وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة ، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة ، وحماية مصالح مجتمع الأعمال ، والترويج لإمارة رأس الخيمة وترسيخ مكانتها وسمعتها كوجهة مفضلة للاستثمار .

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