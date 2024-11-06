أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة: وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة "سيمنس" العالمية، تهدف إلى تعزيز استدامة قطاع النقل ودعم التكامل في مجال المركبات الكهربائية بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وقّع الاتفاقية كل من أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس الشرق الأوسط"، وذلك على هامش مشاركة الغرفة ودعمها فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024".

وقال أحمد خليفة القبيسي: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الغرفة لدعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل في أبوظبي، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع شركات رائدة مثل "سيمنس"، ونسعى من خلالها إلى تقديم الدعم للشركات المحلية للاستفادة من أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي تُعزز جاذبية أبوظبي الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية، بما يُسهم في دفع الاقتصاد المحلي وتنويع موارده بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية "اقتصاد الصقر" الذي يقود رحلة تحوُّل إمارة أبوظبي إلى اقتصاد ذكي".

من جانبه، قال السيد هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط: "نتطلع إلى دعم قطاع النقل في أبوظبي، وتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة في إطار شراكاتنا الفاعلة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وبما يعزز سعي أبوظبي للتحول إلى مركز رئيسي لممارسة الأعمال على مستوى المنطقة يتمتع بمقومات تقنية حديثة ومتقدمة".

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز قدرات رواد الأعمال على استخدام تقنيات "سيمنس" في مجال المركبات الكهربائية وتحليل السوق، إلى جانب تقديم برامج لدفع ريادة الأعمال وتبادل البيانات ودعم الابتكار في السوق المحلي.

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