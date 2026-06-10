بن دميثان: نحرص على مواصلة تطوير منظومة العمل في بوابات الأمن بما يواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي

أجرى معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، جولة تفقدية على البوابات الأمنية التابعة للمؤسسة، شملت عدداً من المرافق الأمنية في منطقة جبل علي، للاطلاع على جاهزيتها التشغيلية وإجراءات إدارة الدخول والأنظمة المنظمة لحركة الأفراد والمركبات من وإلى الموانئ والمناطق الحرة. وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام المؤسسة المستمر بتوفير منظومة تجارية ولوجستية آمنة وفعّالة ومواكبة للمستقبل، بما يدعم التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي.

وخلال الجولة، استعرض المسؤولون أداء البوابات الأمنية، حيث تم إصدار ومعالجة أكثر من 850 ألف تصريح دخول عبر نظام «تصريح» الإلكتروني خلال النصف الأول من عام 2026. ويعمل النظام عبر 33 بوابة أمنية منتشرة في مختلف أنحاء دبي وتخضع لإشراف المؤسسة، ما يعكس كفاءة منظومة إدارة التصاريح المتكاملة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تتيح وصولاً آمناً وسريعاً وتعزز الكفاءة التشغيلية.

وخلال الزيارة، استعرضت فرق الإدارة الأمنية والمتخصصون الأنظمة الذكية المتطورة المستخدمة في البوابات الأمنية، بما في ذلك أنظمة إدارة التصاريح وتنظيم دخول الزوار والمركبات، والحلول الرقمية المتكاملة التي تسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مستويات الخدمة.

وأكد معالي عبدالله بن دميثان الدور الاستراتيجي للبوابات الأمنية ضمن المنظومة التشغيلية المتكاملة التي تدعم موانئ دبي ومناطقها الحرة، مشيراً إلى أن هذه المرافق تمثل عنصراً أساسياً في ضمان انسيابية وأمن حركة التجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز استمرارية الأعمال ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة وسلاسل الإمداد.

وقال سعادته: "ننظر إلى الأمن والكفاءة باعتبارهما عنصرين متكاملين يدعمان حركة التجارة والاستثمار والنشاط الاقتصادي عبر موانئ دبي ومناطقها الحرة. ومع استمرار تطور شبكات التجارة العالمية، تزداد أهمية ضمان الوصول الآمن والسلس إلى البنية التحتية الحيوية بما يدعم استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية ويعزز ثقة المتعاملين. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التقنيات الذكية والخدمات الرقمية والتميز التشغيلي، نعمل على ترسيخ المقومات التي تمكّن دبي من الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً موثوقاً وتنافسياً للتجارة".

وأضاف: "تعكس كفاءة عمليات البوابات الأمنية التزاماً أوسع ببناء منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم النمو وتسهم في تسهيل التجارة وتعزيز تجربة المتعاملين والشركاء. ويظل تركيزنا منصباً على تطوير أنظمة فعّالة وموثوقة ومرنة تسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي".

وفي ختام الزيارة، أشاد معالي عبدالله بن دميثان بجهود فرق العمل في البوابات الأمنية وما أظهروه من التزام واحترافية عالية، مؤكداً أهمية تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الابتكار في الخدمات والإجراءات الأمنية، والاستثمار في التدريب التخصصي وبناء القدرات، بما يرفع مستويات الجاهزية التشغيلية، ويدعم استمرارية الأعمال، ويلبي الاحتياجات المتنامية لقطاعي التجارة والخدمات اللوجستية في دبي.

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