دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن إطلاق أحدث برامجه "رواد الابتكار"، وهو مسابقة وطنية موجهة للطلاب لتقديم أفكار مبتكرة، تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين ورواد الأعمال.

وتنطلق النسخة الأولى من البرنامج برعاية "دبي للاستثمار"، وبالشراكة مع ست مؤسسات أكاديمية رائدة على مستوى دولة الإمارات، هي: جامعة أبوظبي، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والجامعة الكندية في دبي، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة.

وسينظم البرنامج في مختلف إمارات الدولة، حيث سيتولى الشركاء من الجامعات استضافة فعاليات عرض الأفكار والمشاركة في لجان التحكيم وتقديم الدعم والإرشاد للفرق المشاركة. وستعرض الفرق الطلابية من مختلف أنحاء دولة الإمارات أفكارها أمام لجنة متخصصة تضم نخبة من الخبراء، على أن تتأهل الفرق المختارة لليوم النهائي لعرض الأفكار في نوفمبر 2025. وسيحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز نقدية بقيمة 30,000 درهم، و20,000 درهم، و15,000 درهم على التوالي، بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التوجيه التي توفرها "دبي للاستثمار"، وإمكانية الوصول إلى برنامج مسرع الأعمال المصغر التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار. ومن خلال هذا البرنامج، سيتم تحفيز الطلاب على تحويل أفكارهم الطموحة إلى حلول عملية تعالج تحديات واقعية.

وتم فتح باب المشاركة في البرنامج لجميع طلبة الجامعات في دولة الإمارات، ولا يقتصر فقط على المنتسبين إلى شركاء الصندوق من القطاع الأكاديمي. وتتمثل رؤية صندوق محمد بن راشد للابتكار في بناء منصة وطنية تعزز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص. ومن خلال تقوية الروابط بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال، تسهم المبادرة في إعداد جيل من المبتكرين الشباب ودعم طموحات التنمية الوطنية لدولة الإمارات على المدى الطويل.

تمكين الشباب المبدع

بهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "يمثل إطلاق برنامج ’رواد الابتكار‘ خطوة مهمة في مسيرة الصندوق نحو توسيع نطاق تأثيره وحضوره. ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، نعمل على تعزيز تركيزنا الموجه نحو دعم الابتكار على المستوى الأكاديمي، ورفد الطلبة بالأدوات والموارد والمنصات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، بما يتيح لجيل صانعي التغيير في المستقبل اكتساب مهارات مؤثرة والإسهام في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار".

وأضافت النقبي: "تجسد هذه المبادرة التزامنا الراسخ بدعم وتمكين الشباب المبدع، وبفضل الدعم القوي من شركائنا في القطاعين الأكاديمي والخاص، نعمل على توسيع نطاق الابتكار ليشمل جامعاتنا المحلية، بما يشكل رافداً لمسيرة الدولة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار".

تطوير الأفكار

بدوره، قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: "نؤمن في دبي للاستثمار بأن مستقبل الابتكار يكمن في تمكين الشباب وتطوير الأفكار الجريئة إلى حلول ملموسة. إن شراكة المجموعة مع برنامج روّاد الابتكار تجسد التزامنا بتوفير منصة تُعنى برعاية الإبداع وريادة الأعمال وتوفير الحلول للتحديات الواقعية. وتفخر دبي للاستثمار برعايتها لهذه المسابقة للعرض التقديمي لطلاب الجامعات الإماراتية، وتوفيرها للإرشاد والتوجيه للطلبة الذين يحوّلون الرؤى إلى واقع. تعكس هذه المبادرة التزام المجموعة المستمر بالمساهمة الفاعلة في تعزيز منظومة الابتكار في دولة الإمارات ودفع عجلة التقدم المستدام. ويسعدنا أن نكون جزءاً من الأفكار الخلاقة التي يحملها الشباب الطموح، ونتطلع لرؤية العديد منهم وهم يصنعون مستقبل قطاعاتنا، ومجتمعاتنا، ووطننا."

دعم الخبرات العملية

من جهته، قال الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة: "تماشياً مع استراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، تسعى جامعة الشارقة، من خلال التعاون مع قطاعات الأعمال والمجتمع المحلي، إلى تمكين طلبتها من مهارات الابتكار والإبداع، وتعزيز ثقافتهم في مجال ريادة الأعمال. ونحرص من خلال هذه المبادرات، وتحت إشراف نخبة من الأكاديميين، على تأهيل الطلبة، وتطوير خبراتهم العملية، وتهيئتهم لسوق العمل، بما يعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل. كما نسعى إلى تشجيعهم على عرض أفكار مبتكرة تعالج تحديات واقعية ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الابتكار لدولة الإمارات، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم المهنية".

صناع التغيير

من جانبه، قال سعادة سالم الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في جامعة أبوظبي: "نؤمن في جامعة أبوظبي بتعزيز وتطوير ثقافة الابتكار وريادة الأعمال كركيزة أساسية لإعداد طلبتنا للمستقبل، لذا فإن شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار تجسد التزامنا المشترك بتمكين الشباب ليكونوا صناعاً للتغيير عبر إيجاد الحلول المبتكرة. ستتيح مسابقة "رواد الابتكار" لطلبتنا فرصة ترجمة الأفكار الجريئة إلى حلول ملموسة على أرض الواقع بما يلبي الاحتياجات الوطنية ويُسهم في دفع جهود الابتكار المتنامية في دولة الإمارات".

بدوره، قال الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات: " تثمن جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة رواد الابتكار والتي تهدف إلى دعم وتطوير الأفكار المبتكرة لدى طلاب الجامعات. وتسعد الجامعة بالمساهمة الفعالة في إنجاح هذا البرنامج من خلال ضمان مشاركة طلاب الجامعة في كل جولة من المسابقات المرتبطة بالبرنامج واستضافة المسابقة في حرم الجامعة، بالإضافة إلى توفير الخبراء، من كلية الإدارة والاقتصاد ومركز الإمارات لبحوث ريادة الأعمال، للتحكيم والإرشاد".

تعزيز أجندة ريادة الأعمال

وقال الدكتور تحسين أنور عرشي، العميد المشارك للأبحاث وخدمة المجتمع ومدير ريادة الأعمال والابتكار في الجامعة الأمريكية برأس الخيمة: "يمثل برنامج رواد الابتكار مبادرة متميزة من صندوق محمد بن راشد للابتكار، من شأنها دعم الطلبة والشباب في الدولة، وتعزيز أجندة ريادة الأعمال الوطنية في دولة الإمارات، والمساهمة في تحقيق رؤيتها في أن تصبح وجهة أولى للريادة في هذا المجال بحلول عام 2031".

للمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى زيارة: https://mbrif.ae.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

