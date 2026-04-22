يعكس استثمار صندوق الاستثمارات العامة في الصندوق الجديد تركيزه المستمر على تعزيز السوق المالية السعودية من خلال منتجات مبتكرة وشراكات مع كبار مديري الأصول الدوليين.

يُعد الصندوق الجديد الاستثمار الرئيسي الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع ستيت ستريت في صناديق المؤشرات المتداولة، والخامس مع كبار مديري الأصول الدوليين في تسعة أسواق عالمية.

يعزز الصندوق النشط الجديد الذي يركز على الأسهم السعودية من المنتجات المبتكرة والعالية الجودة لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات

الرياض، لندن : أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، إحدى أكبر مديري الأصول في العالم، اليوم إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية (SAQL)، وذلك باستثمار رئيسي أوّلي من صندوق الاستثمارات العامة. ويستثمر الصندوق في الأسهم السعودية، من خلال نظام كمّي يعتمد عوامل متعددة في اختيار الأسهم.

وشهدت سوق لندن للأوراق المالية احتفالاً بقرع جرس إدراج الصندوق، الذي أُدرِج بداية في سوق زيترا الألمانية، على أن يكون متاحاً للمستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة وألمانيا، وكذلك للمستثمرين في أسواق أوروبية رئيسية أخرى.

ويتوافق الاستثمار من صندوق الاستثمارات العامة مع إستراتيجية الصندوق لتعزيز قوة وتنوّع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية السعودية، من خلال جذب رأس المال الدولي وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للقطاع الخاص، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

وُيعد الصندوق الجديد الاستثمار الثاني لصندوق الاستثمارات العامة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة. وشارك صندوق الاستثمارات العامة حتى الآن في إطلاق خمسة صناديق للمؤشرات المتداولة مع كبار مديري الأصول الدوليين في تسعة أسواق عالمية، عبر إدراج منتجات جديدة ومبتكرة تركز على السوق السعودية في هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنزن وطوكيو وفرانكفورت، إلى جانب إيطاليا وسنغافورة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز منظومة السوق المالية السعودية، من خلال العمل مع شركائنا على تمكين جذب رؤوس الأموال العالمية للسوق السعودية. تعزز شراكتنا المستمرة مع ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات من التزامنا المشترك بتعزيز وتنويع المنتجات وتقديم فرص جديدة للمستثمرين الدوليين في السوق المحلية. يسهم إطلاق الصندوق الجديد بمواصلة تمكين السوق السعودية، ويُعتبر استمراراً لسلسلة من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في صناديق المؤشرات المتداولة حول العالم، بهدف زيادة تنويع المنتجات وتعزيز السيولة وتلبية احتياجات السوق".

وساهمت الشراكات الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة مع كبار مديري الأصول العالميين في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، مع قيام عدد من مديري الأصول بتأسيس أو توسيع حضورهم محليا.

من جانبها، قالت يي شين هونغ، والرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات: "نحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة، من خلال مواصلة تقديم منتجات استثمارية مبتكرة بطرح صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يركز على السوق السعودية لعملائنا الأوروبيين. أصبحت السعودية في السنوات الأخيرة قصة نجاح واضحة، مع توسّع سريع للسوق المحلية في ظل بيئة تنظيمية داعمة، ما يوفر آفاقاً جاذبة للمستثمرين من حول العالم. يسعدنا تقديم منتج جديد باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة ينسجم مع اهتمامنا المشترك بالابتكار، مستفيدين من خبرتنا الطويلة والتزامنا بالجودة".

ومع إطلاق SAQL، تعزز ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات مجموعة منتجاتها المالية المبتكرة، بمنتج جديد مخصص للأسهم السعودية، ما يتيح للمستثمرين قدرة أكبر على الوصول إلى اقتصاد المملكة الذي يشهد واحداً من أهم التحولات الاقتصادية ضمن مجموعة العشرين. ويأتي إدراج SAQL بعد إطلاق صندوق "أس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات" في يناير 2025، وقد أدرجته شركة "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات" في السوق المالية بسنغافورة في سبتمبر 2025.

ويُعتبر الصندوق الجديد من الصناديق الكميّة التي تستخدم النماذج الرياضية، والخوارزميات والبيانات لإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد شهدت السوق المالية السعودية تطوراً يتجاوز القطاعات التقليدية، مع نضوج هيكل السوق وجودة البيانات، وهو ما يمكّن الصندوق الجديد من استخدام أسلوب استثماري نشط ومنظم للأسهم السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين الدوليين على الوصول إلى الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السعودي المتنامي.

وسيكون صندوق المؤشرات المتداولة الجديد متاحًا للمستثمرين في كل من النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

للمزيد من المعلومات عن صندوق الاستثمارات العامة، الرجاء زيارة: www.pif.gov.sa

للتواصل الإعلامي: Media@pif.gov.sa

أو الاتصال: عبد الله عبد الغني

مسؤول العلاقات الإعلامية

aabdulghani@pif.gov.sa

لمزيد من المعلومات عن شركة ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات، يرجى زيارة:

www.statestreet.com/investment-management

أو الاتصال: جوزيف كوكرلاين

مكتب العلاقات الإعلامية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

jcockerline@statestreet.com

-انتهى-

#بياناتشركات