الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 "عام المجتمع"، نظم صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، مبادرة "أبطال الغد" التي تهدف إلى تجهيز وتوزيع 500 حقيبة مدرسية لدعم الطلبة من الأسر المتعففة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الصندوق بالمسؤولية المجتمعية وحرصه على دعم قطاع التعليم، حيث شارك المتطوعون من موظفي الصندوق في عمليات التعبئة والتوزيع، في خطوة تعكس حرص الصندوق على إشراك كوادره في الأنشطة التطوعية ذات الأثر المباشر على المجتمع، وترسيخ قيم العطاء والتكافل الإنساني.

وضمّت الحقائب التي جرى توزيعها مختلف المستلزمات الأساسية التي يحتاجها الطلبة، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد. وأشار الصندوق أن هذه المبادرة تندرج ضمن سلسلة من البرامج التطوعية والأنشطة المجتمعية التي ينفذها على مدار العام، وتأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى دعم التعليم كإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، بما يرسخ قيم المسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني.

-انتهى-

