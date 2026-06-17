أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم التنمية المستدامة، وفي إطار التزام صندوق أبوظبي للتنمية بترسيخ مكانته كشريك عالمي فاعل في توفير الحلول التمويلية المبتكرة لمواجهة تحديات التصحر. موّل الصندوق مشروع "تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان" في جمهورية أوزبكستان، بقيمة 18.7 مليون درهم إماراتي.

ويأتي المشروع ثمرةً للتعاون بين الصندوق وحكومة أوزبكستان، ممثلة بوزارة البيئة وحماية البيئة والتغير المناخي ووزارة الزراعة، إلى جانب المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمركز الدولي للابتكار في حوض بحر الآرال (IICAS)، ومعهد كاراكالباكستان للبحوث الزراعية (KARI)، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع تحديات الجفاف والتصحر الناتجة عن أزمة بحر الآرال.

ويحقق المشروع أثراً تنموياً مستداماً من خلال إدخال أنظمة زراعية متكاملة تعتمد على محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، إلى جانب تطوير بنية تحتية حديثة للري والصرف وتطبيق حلول مبتكرة تجمع بين الزراعة وتربية الأحياء المائية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كما يشمل اختبار أكثر من 20 نوعاً من المحاصيل المتحملة للظروف المناخية القاسية، وتدريب نحو ألفي متخصص ومزارع على أحدث الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للتدهور البيئي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتقديم نموذج رائد للتعاون التنموي المستدام.

ويعكس هذا المشروع، الفائز بجائزة "إنرجي غلوب" لعام 2024 كأفضل مشروع على المستوى الوطني في أوزبكستان، التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل ودعم المشاريع التنموية المبتكرة ذات الأثر المستدام وذلك بما يعزز الاستدامة البيئية ويرسخ قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات التنموية والمناخية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

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