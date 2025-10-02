من المتوقع أن يتضاعف حجم سوق اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية ليصل إلى أكثر من 15.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، مدفوعًا بعدة عوامل من بينها أهداف رؤية 2030، وزيادة مشاركة المرأة، والزخم الاستثماري.

تأتي هذه الخطوة في إطار شراكة استراتيجية نوعية بين وزارة الرياضة ومعرض فيبو أرابيا وشركة سي إيه إيه بورتاس، بهدف وضع خطة استراتيجية سنوية لتطوير قطاع اللياقة البدنية والصحة في المملكة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلقت وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع معرض فيبو أرابيا وشركة الاستشارات العالمية سي إيه إيه بورتاس، تقريراً خاصاً بتطوير قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية خلال فعاليات اليوم الافتتاحي لمعرض فيبو أرابيا 2025.

وقد تم الكشف الرسمي عن التقرير خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بتاريخ الأول من أكتوبر، ليشكّل بذلك الانطلاقة المثلى لأكثر تقرير شامل حتى الآن لصناعة اللياقة البدنية في المملكة.

يسلط التقرير الضوء على الدور البارز لمعرض فيبو أرابيا باعتباره أكبر معرض متخصص في الصحة واللياقة البدنية في المنطقة، وأهميته كمنصة مثالية لتبادل الأفكار الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات وقيادة هذا القطاع.

يقدم هذا التقرير نظرة شاملة على قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، الذي يشهد تطوراً سريعاً، حيث يستند إلى بيانات وإحصاءات صادرة عن وزارة الرياضة السعودية، بالإضافة إلى نتائج مناقشات مع الجهات المعنية ومقارنات عالمية، وذلك بهدف استعراض الوضع الحالي وتحديد العوامل المؤثرة في مستقبل هذا القطاع، ومن بين المواضيع الرئيسية التي تناولها التقرير: التطور التاريخي للسوق، ونمو مراكز اللياقة البدنية، وسلوك المستهلكين، والأهمية المتزايدة لأسواق رأس المال.

كما سيتناول التقرير بشكل رئيسي النمو المتوقع لسوق اللياقة البدنية في السعودية حتى عام 2030، مشيراً إلى دور أهداف رؤية 2030 في مجال العناية بالصحة، وزيادة مشاركة المرأة، وتنامي أنشطة المستثمرين في تسريع وتيرة هذا النمو، حيث من المتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع إلى أكثر من 15.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، أي ضعف قيمته الحالية.

يشمل التقرير أيضاً تحليل ديناميكيات المنافسة في هذا القطاع، موضحاً كيف يعمل اللاعبون الرئيسيون على تعزيز مواقعهم في السوق في الوقت الذي تدخل فيه علامات تجارية إقليمية ودولية جديدة إلى السوق بخطط توسّع طموحة.

كما تناول التقرير تأثير عمليات الاستحواذ والإدراج في البورصة على بيئة الأعمال، والفرص المتاحة أمام الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للتعاون في تعزيز هذا التطور، ومن المتوقع أن يصبح هذا التقرير بفضل البيانات والإحصاءات الدقيقة التي يقدمها، مرجعًا أساسيًا لقطاع الرياضة واللياقة البدنية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة قالت سينتيا زينون، مديرة فعاليات معرض فيبو أرابيا: "يمثل هذا التقرير محطة مهمة في مسيرة معرض فيبو أرابيا، ويسهم في تعزيز قطاع اللياقة البدنية في المملكة، من خلال جمع أحدث المعلومات وأكثرها مصداقية حول السوق، حيث نوفر للمختصين البيانات اللازمة لتصميم استراتيجيات فعالة، وبناء شراكات مثمرة، وتحقيق نتائج ملموسة، حيث يهدف هذا بدوره إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كقائد عالمي في مجال اللياقة البدنية والعناية بالصحة".

وأضافت زينون قائلة: "يُعد هذا التقرير بمثابة انطلاقة للتحالف الاستراتيجي بين معرض فيبو أرابيا ووزارة الرياضة وشركة سي إيه إيه بورتاس، وهو تحالف يقوم على التزام مشترك باتخاذ القرارات بناءً على الأدلة العلمية. ونسعى من خلاله إلى دعم صانعي السياسات، وتعزيز نمو قطاع الرياضة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والرياضية في المملكة نحو الأمام بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030".

وفي هذا السياق علق دونال ماكإلووي، المدير الإداري لشركة سي إيه إيه بورتاس، الشريك المعرفي الرسمي للمعرض قائلاً: "يمثل قطاع اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية أحد أكثر الأسواق حيوية وديناميكية في العالم، حيث سيقدم هذا التقرير البيانات والمعلومات والتحليلات اللازمة لمتعهدي الخدمات والمستثمرين وصناع القرار، مما يساعدهم على استشراف المستقبل والاستفادة من الفرص المتاحة. بدءاً من مشاركة المرأة وصولاً إلى الرياضة الرقمية والاستثمار المؤسسي، حيث سيسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الاتجاهات التي تعكس النمو الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع".

يتم تنظيم معرض فيبو أرابيا من قبل شركة آر إكس أرابيا تحت شعار "من أجل مجتمع قوي وصحي"، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 140 عارضاً من مختلف أنحاء العالم وحضور 50 متحدثاً عالمياً، بالإضافة إلى حوالي 10,500 زائر.

نبذة عن معرض فيبو أرابيا:

يهدف معرض فيبو أرابيا إلى تعزيز مجتمع قوي وصحي. وباعتباره جزءًا من شبكة فيبو العالمية، فإنه يساهم بشكل حيوي في دعم حياة طويلة ومُرضية للأشخاص في جميع أنحاء المنطقة. يجمع معرض فيبو أرابيا السنوي بين اللاعبين الرئيسيين من قطاعات الصحة واللياقة البدنية وجودة الحياة لتوفير منصة مثالية للابتكارات والاستثمارات والاتجاهات المصممة خصيصًا لأسلوب حياة نشط.

يقدم معرض فيبو أرابيا على مدار ثلاثة أيام حافلة فرصًا لا مثيل لها لتأسيس الأعمال والتواصل والتثقيف على أعلى مستوى. ويمكن للحاضرين التطلع إلى العديد من التجارب الحية المثيرة والمذهلة، مما يجعل معرض فيبو أرابيا حدثًا رئيسياً لأي شخص لديه شغف في قطاع الصحة واللياقة البدنية في الشرق الأوسط.

سيقام معرض فيبو أرابيا بدورته الأولى في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 01 إلى 03 أكتوبر 2025.

نبذة عن شركة ريد إكزيبيشنز العالمية (آر إكس):

آر إكس هي شركة عالمية رائدة في تنظيم الفعاليات والمعارض، حيث تستفيد من الخبرة في المجال والبيانات والتكنولوجيا لبناء أعمال تجارية للأفراد والمجتمعات والمنظمات. ومن خلال تواجدها في 25 دولة عبر 42 قطاعًا، حيث تستضيف آر إكس ما يقرب من 350 معرضا سنويًا، وتلتزم آر إكس بخلق بيئة عمل شاملة لجميع موظفيها. تعمل آر إكس على تمكين الشركات من تحقيق الازدهار من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات والحلول الرقمية.

تعد آر إكس جزءًا من ريلكس، المزود العالمي للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين ورجال الأعمال.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://www.rxglobal.com/

