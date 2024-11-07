البنك التجاري الدولي هو الثالث عشر الذي ينضم إلى برنامج ضمان التمويل من مصرف الإمارات للتنمية

الشراكة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد مصرف الإمارات للتنمية ("المصرف")، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي، أحد البنوك الرائدة في الدولة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج مشترك لضمان التمويل.

ومع هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري الدولي الثالث عشر ضمن قائمة المصارف الشريكة في برنامج ضمان التمويل التابع لمصرف الإمارات للتنمية، مما يعكس مساعي المصرف لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل الذي تحتاجه. وقدّم البرنامج بالفعل تمويلات كبيرة تجاوزت 1.5 مليار درهم إماراتي، مما أسهم بشكل فعّال في تعزيز الشمول المالي لتلك الشركات، وحفز ريادة الأعمال، وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية.

وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أن هذا التعاون الاستراتيجي مع البنك التجاري الدولي يشكل نموذجاً متميزاً لتضافر جهود القطاعين العام والخاص في خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.

وقال النقبي بهذا الصدد: "نؤمن في مصرف الإمارات للتنمية بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومرن. ويعكس برنامج ضمان التمويل التزامنا الراسخ بمساعدة هذه الشركات في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتحقيق النجاح والازدهار. وتُمثل شراكتنا مع البنك التجاري الدولي خطوة مهمة ضمن مساعينا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر جميع أنحاء الدولة. ومن خلال الجمع بين نقاط القوة لكلا المصرفين، نستطيع خلق بيئة تمويلية داعمة تساعد تلك الشركات على بلوغ أقصى إمكاناتها والمساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة".

وبموجب الشراكة الجديدة، سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بضمان ما يصل إلى 50% من قيمة التمويلات التي يقدمها البنك التجاري الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، مما يقلل المخاطر المصرفية التي قد تواجه الطرفين. وسيمكّن هذا البرنامج البنك التجاري الدولي من توسيع نطاق تمويلاته ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تعمل في القطاعات الخمسة ذات الأولوية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية، والتي ربما تكون قد واجهت سابقاً صعوبة في الوصول إلى خيارات التمويل التقليدية.

وفي هذا السياق، قال السيد علي سلطان بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تعكس شراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية مستوى التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال تقديمنا لمجموعة من المنتجات والخدمات المالية المصممة بعناية، أصبح بإمكاننا تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد التي تحتاجها لتعزيز محافظها الاستثمارية ودعم قدرتها على الابتكار والمساهمة بشكل هادف في دعم مسار النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى العمل مع مصرف الإمارات للتنمية بما يحقق سهولة الوصول الى الفرص التمويلية ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان ازدهاره واستمرار نموه ."

وتؤكد هذه الشراكة التزام مصرف الإمارات للتنمية والبنك التجاري الدولي ببناء نظام مالي مزدهر وشامل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويساهم البنك التجاري الدولي من خلال هذه الشراكة في توسيع نطاق برنامج ضمان التمويل، وتحقيق هدف مصرف الإمارات للتنمية في تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة بحلول عام 2026.

نبذة عن البنك التجاري الدولي

يُعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتخصص في تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة مصممة بعناية لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد، وتمكينهم ومساعدتهم على النمو. تأسس البنك التجاري الدولي عام 1991 ويقع مقره الرئيسي في دبي حيث يقدم مجموعة شاملة ومتنوعة من الخدمات، بما في ذلك الحلول المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبالاستفادة من قدراته المبتكرة، يوفر البنك التجاري الدولي لعملائه خدمات مصرفية مصممة وفق احتياجاتهم الخاصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم والاستفادة من كافة إمكاناتهم.

وتقديراً لثقافته التي تركز على دعم وتمكين العملاء وجهوده المستمرة لقيادة مشهد الابتكار في القطاع المصرفي، تم تكريم البنك التجاري الدولي بالعديد من الجوائز التقديرية المرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام ضمن جوائز الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط والبنك الأكثر ابتكاراً للعام ضمن جوائز الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط. كما تم تكريم البنك لابتكاراته الاستثنائية في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية، حيث فاز بعدة جوائز "ستيفي" وجائزة "ستيفي" الذهبية للابتكار في تطوير التكنولوجيا (الخدمات المالية).

البنك التجاري الدولي مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ويخضع لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن غالبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

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