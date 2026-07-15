تستحوذ "إي بوينت زيرو" بموجب الصفقة على حصص ملكية في أنظمة خطوط الأنابيب الرئيسية بحوضي يوتيكا ومارسيلوس، الواقعين في أكبر منطقة لإنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية.

تعكس الصفقة النهج الاستثماري المنضبط والمدروس الذي تتبعه "إي بوينت زيرو"، من خلال الاستثمار في أصول البنية التحتية المتخصصة وعالية الجودة في قطاع الطاقة، والتي توفر تدفقات نقدية مستقرة وطويلة الأجل، مدعومةً بطلب متنامٍ ومستدام.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "إي بوينت زيرو" (ePointZero)، المنصة العالمية التي تركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية المتخصصة لقطاع الطاقة، والتابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"(2PointZero)، اليوم، إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز"(Traverse Midstream Partners, LLC) ، إحدى شركات المحفظة الاستثمارية التابعة لمجموعة "ذا إنرجي آند مينيرالز جروب" (EMG)، المتخصصة في الاستثمار المباشر بقطاع الموارد الطبيعية، وذلك مقابل 2.25 مليار دولار أمريكي في صفقة نقدية بالكامل.

وبموجب هذه الصفقة، تستحوذ "إي بوينت زيرو" على حصص أقلية غير تشغيلية في اثنين من أهم أصول البنية التحتية لقطاع نقل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، تشمل حصة تبلغ 35% في خط أنابيب روفر (Rover Pipeline)، وحصة 25% في نظام تجميع الغاز الطبيعي الجاف "أوهايو ريفر سيستم" (Ohio River System - ORS)، وكلاهما تديره شركة "إنرجي ترانسفير" (Energy Transfer)، إحدى أكبر وأعرق الشركات المتخصصة في تشغيل أصول البنية التحتية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة.

وتمثّل هذه الصفقة محطة استراتيجية بارزة في مسيرة "إي بوينت زيرو"، إذ تُعد أول صفقة استحواذ لها في قطاع البنية التحتية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، كما تعزز استراتيجيتها الرامية إلى بناء محفظة استثمارية عالمية متنوعة تضم أصولاً عالية الجودة في قطاع الطاقة تتميز بقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة ومستدامة، مدعومةَ بعقود طويلة الأجل.

كما تمثل الصفقة حضوراً نوعياً في أحد أهم أسواق الغاز الطبيعي عالمياً، بما يعزز قدرة "إي بوينت زيرو" على الاستفادة من الطلب المتنامي على مصادر الطاقة الموثوقة منخفضة الانبعاثات، ويتيح لها توظيف استثماراتها على نطاق واسع في أصول بنية تحتية عالمية ذات جودة عالية لقطاع الطاقة. وتعكس الصفقة أيضاً توجه الشركة نحو توسيع استثماراتها في مجال البنية التحتية الحيوية، في ظل تزايد أهمية أمن الطاقة على المستوى العالمي.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "2 بوينت زيرو": "تعكس صفقة الاستحواذ على شركة "ترافيرس ميدستريم بارتنرز" عبر "إي بوينت زيرو" التزامنا بتعزيز استثماراتنا في البنية التحتية الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي. وتوفر البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة فرصاً استثمارية واعدة، مدعومةً بأصول عالية الجودة ومواقع استراتيجية متميزة. وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بدايةً لبناء حضور طويل الأمد في هذه السوق الحيوية، بما يعزز قدرتنا على توظيف رأس المال، وبناء شراكات متميزة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية لدعم الطلب العالمي المتزايد على موارد الطاقة."

وبدوره قال محمد هشام، الرئيس التنفيذي لشركة إي بوينت زيرو: "تمثل صفقة الاستحواذ محطة استراتيجية بارزة في مسيرة "إي بوينت زيرو"، وتجسد التزامنا بتوسيع استثماراتنا في البنية التحتية الحيوية لقطاع الطاقة. ومن خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في إحدى أبرز شبكات نقل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، فإننا لا نستثمر في أصول توفر عوائد مستقرة وطويلة الأجل فحسب، بل في منظومة استراتيجية تتمتع بقدرة موثوقة على تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في الأسواق الرئيسة. وتشكل هذه الصفقة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز حضورنا في أحد أكثر أسواق الغاز الطبيعي حيوية في العالم، وتوفر لنا منصة قوية لمواصلة توسعنا الاستراتيجي في أمريكا الشمالية. وفي ظل تنامي أهمية أمن الطاقة لدى الحكومات والشركات حول العالم، تعكس هذه الخطوة نهجاً استثمارياً مدروساً يركز على بناء محفظة استثمارية قادرة على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

من جانبه، قال جون ريموند، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "ذا إنرجي آند مينيرالز جروب" (EMG): "تمثل شركة "ترافيرس" نموذجاً لأصول البنية التحتية عالية الجودة التي نسعى إلى بنائها وتنميتها من خلال استثمارات مدروسة وطويلة الأجل. وقد نجحت الشركة خلال فترة ملكيتنا لها في ترسيخ مكانتها ضمن اثنين من أهم أنظمة نقل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، مستندةً إلى أسس تشغيلية قوية وطلب متنامٍ على خدماتها. ونفخر بما حققه فريق "ترافيرس" من إنجازات، ونثق بأن هذه الأصول ستواصل تحقيق النجاح والنمو تحت ملكية "إي بوينت زيرو"".

وتقع الأصول المشمولة في الصفقة ضمن حوض الأبلاش (Appalachian Basin)، أكبر منطقة لإنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية، وإحدى أهم مناطق الإمداد على مستوى العالم. وتتمتع المنطقة باحتياطيات منخفضة التكلفة، بما يضمن استمرار تنافسية الإنتاج عبر مختلف دورات أسعار السلع الأساسية، ويدعم مستويات استخدام مرتفعة للبنية التحتية المرتبطة بها.

كما توفر هذه الأصول شبكة ربط استراتيجية بين مناطق الإنتاج ومراكز الطلب الرئيسة، بما يضمن نقل الغاز الطبيعي بكفاءة إلى مختلف الأسواق الأمريكية، بما في ذلك مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال، وشبكات توليد الكهرباء، والمراكز الصناعية. وتستند هذه الأصول إلى عقود توريد طويلة الأجل تضمن إيرادات مستقرة، وتعزز قدرتها على توفير إمدادات موثوقة ومنخفضة التكلفة من الغاز الطبيعي للأسواق النهائية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن شركة "جي بي مورغان سيكيوريتيز" (J.P. Morgan Securities LLC) تولت دور المستشار المالي لـ "إي بوينت زيرو". كما تولت شركة "سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس" (Santander US Capital Markets LLC) قيادة ترتيبات التمويل الملتزم لـ "إي بوينت زيرو"، فيما شاركت شركة "ميزوهو" (Mizuho) في توفير التمويل الملتزم لـ "إي بوينت زيرو".

وقدمت شركة "أكين جامب شتراوس هاور آند فيلد" (Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP) الخدمات والاستشارات القانونية، بينما تولت شركة "ألفاريز آند مارسال" (Alvarez & Marsal) تقديم الاستشارات المالية والضريبية لـ "إي بوينت زيرو".

فيما قدمت كل من "إيفركور" (Evercore) و"غرينهيل آند كو" (Greenhill & Co.)، التابعة لشركة "ميزوهو"، الخدمات الاستشارية المالية لشركة "ترافيرس"، فيما تولت كل من "غيبسون" (Gibson) و"دان آند كراتشر إل إل بي" (Dunn & Crutcher LLP) و"وايل" (Weil) و"غوتشال آند مانغيس إل إل بي" (Gotshal & Manges LLP ) تقديم الاستشارات القانونية لشركة "ترافيرس".

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نبذة عن مجموعة "2 بوينت زيرو"

مجموعة 2 بوينت زيرو ش.م.ع هي مجموعة استثمارية من الجيل الجديد، تركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وهما من أكبر القطاعات العالمية التي تشكّل ركيزة أساسية للحياة اليومية واقتصاد المستقبل. وتستند محفظة المجموعة الاستثمارية المتنوعة، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى مقومات الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل وتحقيق عوائد تراكمية مستدامة. وانطلاقاً من شركاتها التي تحتل مكانة رائدة في الأسواق التي تزاول أنشطتها فيها، تدفع المجموعة مسارات النمو المستدام عبر نهج منضبط في توظيف رأس المال، والتميّز التشغيلي، والتكامل الرقمي، بما يرسّخ منصة استثمارية تتسم بالمرونة وتحقق أداءً مستداماً وقيمة طويلة الأمد لمساهميها.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.2PointZero.com.

نبذة عن "إي بوينت زيرو"

تأسست "إي بوينت زيرو" في أبوظبي، وهي منصة عالمية تركز على الاستثمار في أصول البنية التحتية المتخصصة لقطاع الطاقة. وتوظف الشركة استثماراتها في أصول ومشاريع استراتيجية في مجال البنية التحتية لقطاع الطاقة، والتي تدعم استقرار وموثوقية إمدادات الطاقة، وتسهم في دفع النمو والتقدم الصناعي، وتشمل خطوط أنابيب الطاقة، ومشاريع توليد الكهرباء، وأصول تخزين الطاقة.

ومن خلال عملياتها ومحفظة أصولها، تسهم "إي بوينت زيرو" بدورٍ محوري في تطوير البنية التحتية الحيوية وتمكين الأنظمة التي تدعم التحول نحو الطاقة الكهربائية، وتلبي الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وتمكّن المرحلة التالية من النمو الرقمي والصناعي. وتُعد "إي بوينت زيرو" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، ما يجعلها في موقع استراتيجي متميز في قلب أبرز ممرات الطاقة العالمية، والمراكز الصناعية، والأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.

نبذة عن مجموعة "إي إم جي – EMG"

مجموعة "ذا إنرجي آند مينيرالز جروب" (EMG) هي شركة استثمار مباشر متخصصة في قطاع الموارد الطبيعية، تأسست عام 2006، وتدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025. كما تمكنت صناديق الشركة واستثماراتها المشتركة من إعادة نحو 14 مليار دولار أمريكي إلى المستثمرين حتى تاريخه.

وتركز مجموعة "ذا إنرجي آند مينيرالز جروب" على الاستثمار في صفقات حقوق الملكية التي تتراوح قيمتها بين 150 مليون دولار أمريكي ومليار دولار أمريكي عبر مختلف قطاعات الموارد الطبيعية، بما يشمل استخراج ومعالجة المعادن والمواد الخام الحيوية اللازمة لدعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الاستثمار في أصول الطاقة في مراحل الإنتاج والنقل.

للاستفسارات الإعلامية:

وسيم الجردي

مجموعة 2 بوينت زيرو

wassim@2pointzero.ae

سلمى البغدادي

ويبر شاندويك للعلاقات العامة