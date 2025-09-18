أبوظبي: أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة)، وهي جمعية خيرية ذات نفعٍ عام بقرار وزاري رقم 760 لسنة 2015 من قبل وزارة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز الوعي حول مرض السرطان في إمارة أبوظبي.

وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم كل من مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، سعادة الدكتور راشد السويدي، والسيدة أو الأستاذة سلوى علي الحوسني مدير عام جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة).

ستشهد الاتفاقية تعاون مركز أبوظبي للصحة العامة وجمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان في إطلاق حملات توعية صحية في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات وغيرها من المواقع المجتمعية، كما ستعمل الجهتان على تعزيز تبني أنماط حياة صحية من خلال تعزيز التغذية الصحية، والنشاط البدني، والامتناع عن التدخين، ودعم الصحة النفسية، والفحص الوقائي لتعزيز مفهوم الكشف المبكر عن السرطان، كما ستشهد مذكرة التفاهم قيام الجهتين بتسهيل عملية التشجيع على أهمية الكشف المبكر عن السرطان، المشمول في برنامج الفحص الدوري الشامل (افحص) ، من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها أو تشارك فيها جمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان.

وقال سعادة الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: " لا يزال السرطان أحد الأسباب الرئيسية للمراضة والوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يستدعي مسؤولية مشتركة وتفانياً طويل الأمد لمعالجة هذه المشكلة. تُمثـّل هذه الشراكة مع جمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان تقدماً حاسماً في مساعينا لتمكين المجتمعات من خلال التثقيف والكشف المبكر وتعزيز أنماط الحياة الصحية. هدفنا هو غرس ثقافة الوقاية والرعاية الاستباقية التي تُخفف تماماً من مخاطر السرطان وتُسهّل التشخيص في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، سيُعزز تعاوننا البنية التحتية للصحة العامة لدينا من خلال الأبحاث المستمرة وحملات التوعية المُنسقة وجهود التوعية المُستهدفة، مما يضمن إشراك الجميع في مهمتنا الجماعية الرامية إلى بناء أبوظبي أكثر صحةً.

وأعربت الأستاذة سلوى الحوسني، المدير العام لجمعية رعاية مرضى السرطان، عن اعتزازها بهذه الشراكة، مؤكدة أن توقيع هذه الاتفاقية مع مركز أبوظبي للصحة العامة يمثل نقلة نوعية تعزز من تكامل الجهود الوطنية في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه.

وأوضحت أن الجمعية، منذ تأسيسها، دأبت على ترسيخ مفاهيم الابتكار والتغيير الإيجابي في أساليب التوعية المجتمعية، إلى جانب دعمها المستمر للمرضى وذويهم. وأشارت الحوسني إلى أن التعاون مع المركز سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الصحية والمجتمعية، بما يضمن رفع مستوى الوعي بأهمية الفحص المبكر وتبني أنماط حياة صحية، وهو ما ينسجم مع رؤية الجمعية في إحداث أثر مستدام يخدم المجتمع بكافة فئاته.

كما أكدت التزام الجمعية بمواصلة دورها الريادي في تثقيف أفراد المجتمع وتكثيف جهودها التوعوية على المدى البعيد، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية الوطنية ويعزز جودة الحياة، مع إعطاء أولوية خاصة لرعاية مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم، وتقديم الدعم الشامل لذويهم ليظلوا شركاء حقيقيين في رحلة العلاج والأمل.

وختمت الحوسني مشيدة بفرق عمل مركز أبوظبي للصحة العامة وجهودهم المخلصة التي تعكس التفاني والمسؤولية في خدمة المجتمع وتعزيز صحته وسلامته.

نبذة عن مركز أبوظبي للصحة العامة

يعد مركز أبوظبي للصحة العامة، الذي تأسس في عام 2019 تحت مظلة دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة المعنية بالصحة العامة والوقاية في الإمارة. ويُعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، حيث يقود جهود حماية وتعزيز صحة المجتمع من خلال برامج قائمة على الأدلة، تُعنى بالأمراض المعدية وغير المعدية، وصحة وسلامة بيئة العمل، والصحة البيئية، والاستجابة للطوارئ. ويُواصل المركز، من خلال الابتكار والبحث العلمي والشراكات الاستراتيجية، التزامه ببناء مجتمع أكثر صحة وسلامة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي لنظام صحي استباقي ومستدام.

