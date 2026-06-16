شاركت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (حوار السياحة "الإمارات – روسيا: قصص نجاح")، التي نظمتها سفارة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، ضمن أعمال المنتدى الدولي للسياحة "لنسافر"، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون السياحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، وترسيخ الشراكات التي تسهم في تطوير حركة السفر بين الجانبين.

افتُتحت الجلسة بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية، تلتها كلمات رئيسية لمعالي مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية، وسعادة جمعة الكيت، مستشار وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الإماراتي، جاء من ضمنها مشاركة سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاع السياحي، من بينهم السيد محمد الأحبابي، مدير إدارة تطوير السياحة بوزارة الاقتصاد والسياحة، والسيدة حور الخاجة من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وممثلون عن طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

وسلّطت الجلسة الضوء على آفاق التعاون السياحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا، وناقشت سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضرورة الاستفادة من المنصات الرقمية الروسية في الترويج السياحي، وتطوير مجالات السفر والرحلات والربط الجوي بين البلدين وتحسين تجربة المسافرين، إلى جانب استعراض فرص تحقيق نمو سياحي مستدام والتنويع في الوجهات والتجارب السياحية الإماراتية وتعزيز حضورها في السوق الروسية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى تعكس التزامها المستمر بتعزيز التعاون السياحي الدولي ودعم النمو المستدام للقطاع، مشيراً إلى أن الجلسة تمثل منصة مهمة لتبادل التجارب الناجحة والأفكار المبتكرة والرؤى المستقبلية بين الجهات السياحية والخبراء وقادة القطاع الخاص في البلدين. وأضاف، أن استعراض قصص النجاح والمبادرات التنموية الإماراتية يسهم في تعميق الشراكات الإماراتية الروسية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون المشترك، مؤكداً أن السياحة تظل جسراً فاعلاً يربط بين الثقافات والاقتصادات والشعوب، وأن الفعاليات المتخصصة مثل منتدى "لنسافر" تؤدي دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ورسم ملامح مستقبل السياحة العالمية.

واستعرض خلال الجلسة الحوارية، سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أبرز آفاق التعاون السياحي بين إمارة الشارقة والسوق الروسي، مؤكداً حرص الإمارة على تعزيز شراكاتها مع القطاع السياحي في روسيا، وتطوير جسور تواصل مستدامة تسهم في توسيع حركة التبادل السياحي، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها إمارة الشارقة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.

وقال سعادته: "يسرّنا المشاركة ضمن الوفد الإماراتي ممثلين عن القطاع السياحي في إمارة الشارقة في هذه المبادرة التي تنظمها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو، والتي تمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع السياحي، وتجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الأسواق السياحية من الجانبين الإماراتي والروسي. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لحرص إمارة الشارقة على بناء شراكات استراتيجية أكثر عمقاً واستدامة مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم روسيا، التي تُعد واحدة من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى الإمارة، حيث تؤكد المؤشرات السياحية استمرار الأداء القوي للسوق الروسية، فقد ارتفع عدد النزلاء الروس في المنشآت الفندقية بالشارقة إلى أكثر من 346 ألف نزيل فندقي خلال عام 2025، مقارنة بـما يقارب 280 ألف نزيل فندقي في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 24%. كما حافظت السوق الروسية على حصتها البالغة 17% من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية الدوليين في إمارة الشارقة، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية المستمرة، وتطور الربط الجوي، ومتانة التعاون السياحي بين الجانبين، إلى جانب تنوع المنتج السياحي الذي تقدمه إمارة الشارقة وما توفره من تجارب ثقافية وتراثية وطبيعية استثنائية تلبي تطلعات مختلف فئات واهتمامات الزوار والسياح على مدار العام."

وأشار المدفع إلى أن إمارة الشارقة تواصل تعزيز حضورها في السوق الروسية، في ظل تنامي اهتمام الزوار الروس بما تقدمه الإمارة من تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الثقافة والتراث والطبيعة وجودة الحياة. وأكد أن المشاركة في المنتدى تمثل فرصة لاستعراض المقومات السياحية المتنوعة التي تزخر بها إمارة الشارقة، بما في ذلك معالمها التراثية والثقافية، وفعالياتها النوعية، وخيارات الإقامة المتنوعة، إلى جانب التطور المستمر في قطاع الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للزوار على مدار العام. كما جرى خلال الجلسة إبراز جهود الإمارة في تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من روسيا، والعمل على تطوير منتجات سياحية موجهة لهذا السوق المتنامي، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وإمارة الشارقة خصوصاً، والاتحاد الروسي، ويفتح المجال لمزيد من النمو في التدفقات السياحية المتبادلة.

تنوع المنتج السياحي ومقومات الجذب في إمارة الشارقة

على هامش هذه الجلسة الحوارية، قدّمت هيئة الإنماء التجاري والسياحي عرضاً تعريفياً بالوجهة السياحية حول إمارة الشارقة، استعرضت خلاله الأداء السياحي للإمارة وأبرز الإحصاءات والمؤشرات السياحية، مع تسليط الضوء على النمو المستمر في أعداد الزوار ونزلاء الفنادق القادمين من روسيا خلال السنوات الأربع الماضية، وما يعكسه ذلك من مسار إيجابي ثابت لهذا السوق.

وتناول العرض، محاور رئيسية عن إمارة الشارقة باعتبارها وجهة سياحية وثقافية متكاملة، وما تحظى به من اعترافات وإنجازات إقليمية ودولية، إلى جانب تميّزها بموقعها الاستراتيجي وتنوع تضاريسها الطبيعية التي تطل على سواحل الخليج العربي وخليج عُمان. واستعرض كذلك المقومات الثقافية والتراثية التي تزخر بها الإمارة، بما في ذلك شبكتها الواسعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية والوجهات العائلية والترفيهية، والمقومات الطبيعية والبيئية والمحميات الطبيعية المنتشرة في الإمارة، إلى جانب التعريف عما تتضمنه الإمارة من منشآت فندقية ومنتجعات فاخرة ذات طابع مميز لكل منها، وكما تم استعراض أهم الفعاليات والمهرجانات السنوية التي تثري أجندة الإمارة السنوية وتستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم. كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الشراكات الاستراتيجية البارزة للهيئة، من ضمنها تجربة السياحة الذكية والتفاعلية عبر خرائط يانغو (Yango Maps) كونها إضافة نوعية والأولى من نوعها، لتعريف زوار التطبيق بإمارة الشارقة وأبرز المعالم والوجهات وأماكن الجذب السياحي التي تحتضنها الوجهة وغيرها من المعلومات السياحية المتاحة باللغة الروسية.

وأكدت المشاركة أن إمارة الشارقة تمتلك مجموعة مميزة من المقومات التي تلبي تطلعات مختلف شرائح الزوار، لاسيما العائلات والسياح الباحثين عن تجارب متكاملة تجمع بين الاسترخاء، والثقافة، والترفيه، والطبيعة، والتسوق، والمغامرات، والأنشطة النوعية.

وتأتي مشاركة هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في هذه المبادرة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضور إمارة الشارقة في الأسواق الدولية الرئيسية، وفي مقدمتها السوق الروسي، من خلال التعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وتأكيد مكانتها كوجهة سياحية وثقافية وعائلية رائدة في المنطقة ومتنوعة التجارب والخدمات والمرافق التي تجعل من رحلة زوارها استثنائية.

كما تحرص الهيئة على مواصلة العمل مع مختلف الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، لتطوير برامج ترويجية وفعاليات ومبادرات نوعية تسهم في استقطاب مزيد من الزوار من روسيا إلى إمارة الشارقة، وتعزيز إمارة الشارقة كخيار مفضل للمسافرين الباحثين عن تجربة سياحية ثرية وآمنة ومتنوعة طوال العام.

-انتهى-

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