مدير عام المعرض: سلطنة عُمان تستحوذ على 2% من واردات الحجر الطبيعي الإيطالي في شبه الجزيرة العربية

بدأت سلطنة عُمان، ممثلة بالفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس"، مشاركتها في النسخة الـ59 من معرض "مارموماك" الدولي للأحجار والتصميمات المعماريّة وتكنولوجيا صناعة الأحجار إلى جانب 50 دولة يشارك تحت مظلتها أكثر من 1,400شركة.

وقال خالد بن سليمان الصالحي، مدير عام التسويق والشؤون التجارية في مدائن، أن إجمالي القيمة السوقية للشركات المتواجدة في معرض "مارموماك" هذا العام تتجاوز الـ (4.6) مليار ريال عماني، الأمر الذي يجعل هذا المعرض مرجعاً رئيسياً لمتابعة تطورات قطاع الحجر الطبيعي والجرانيت والرخام والتقنيات المرتبطة بها، وأكبر منصة دولية مخصصة لدراسة وتحليل الاتجاهات التنافسية لهذا القطاع على مستوى العالم، وبالتالي تعظيم القيمة المضافة لمشاركة سلطنة عمان في هذا المحفل الدولي وتحقيق أقصى استفادة للجهات الحكومية والشركات والمصانع العمانية المشاركة، وأضاف الصالحي: يعد قطاع الرخام من أبرز القطاعات ذات الطلب العالي على الاستثمار في "مدائن" ، حيث تحتضن "مدائن حالياً (69) مشروعاً بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ (71) مليون ريال عماني، وتقام هذه المشاريع على مساحة إجمالية تتجاوز الـ(1.4) مليون متر مربع في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن"، ويعد جذب الاستثمارات الجديدة وتوطينها في سلطنة عمان والبحث عن الشراكات الرائدة في هذا المجال والراغبة في التوسع والاستفادة من المواقع الاستراتيجي لسلطنة عمان من أبرز أهداف مشاركة "مدائن" في هذا المعرض، وأوضح الصالحي: تشارك في النسخة الـ59 من معرض "مارموماك" الدولي تحت جناح سلطنة عمان (4) جهات حكومية، فإلى جانب المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، تشارك كل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الطاقة والمعادن وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وتشارك كذلك (6) شركات ومصانع عمانية، وهي: شركة النصر للرخام، شركة العجمي للرخام، مجموعة الشنفري للرخام، شركة العصرية للرخام، شركة الهلال للرخام، وشركة مسقط الرائدة للرخام.

أما أدولفو ريبوغيني، المدير العام لشركة “فيرونافيري”، الشركة المنظمة لمعرض "مارموماك" الدولي، فيقول : مشاركة سلطنة عُمان تبرهن على أن المعرض يمثل نقطة التقاء بين برامج الاستثمار الكبرى والشركات العاملة في قطاع الحجر الطبيعي بصورة متناسقة تجمع بين الابتكار والانتشار في الأسواق الجديدة، وهذا ما يعزز من رؤيتنا أن يكون المعرض ليس فقط مكاناً للقاء العرض والطلب، بل منصة عالمية تحدد مستقبل هذه الصناعة للعقد القادم، مضيفاً أنه وبحسب دراسة أعدتها مؤسسة Nomisma لصالح “مارموماك”، فإن سلطنة عُمان تستحوذ حالياً على 2% من واردات الحجر الطبيعي في شبه الجزيرة العربية، في حين تمثل إيطاليا نحو 3% من صادراتها إلى المنطقة، وهذه الأرقام تكشف عن فرص كبيرة لنمو الصادرات الإيطالية بفضل تكامل الموارد المعدنية المحلية كالرخام والحجر الجيري والجبس مع الاستثمارات الأجنبية الموجهة لتقوية سلسلة القيمة وتعزيز الاقتصاد الدائري، بما في ذلك إعادة تدوير مخلفات الصناعة.

من جانبها، قالت لبنى بنت محمد الحارثية، مديرة تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن المشاركة في معرض مارموماك الدولي للرخام والأحجار الطبيعية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز حضور المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية، وإبراز ما تتميز به سلطنة عُمان من موارد طبيعية وصناعات حجرية ذات جودة عالية وتنافسية، حيث أن هذا المعرض يعد من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الرخام والأحجار الطبيعية، ومشاركة سلطنة عُمان فيه تمثل فرصة مهمة للتعريف بقدرات الشركات العُمانية وإمكاناتها في هذا المجال، فضلًا عن استكشاف الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات مع أبرز الشركات العالمية. وأضافت الحارثية أن فريق "أوبكس" يسعى من خلال هذه المشاركة إلى فتح آفاق أوسع أمام الصادرات العُمانية غير النفطية، وتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز إقليمي لتجارة وصناعة الأحجار، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية.

يذكر أن المشاركة في معرض "مارموماك" الدولي للأحجار والتصميمات المعماريّة وتكنولوجيا صناعة الأحجار تأتي ضمن خطة العام 2025 المعتمدة للفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس" ممثلًا في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تركّز الخطة هذا العام على استهداف عدة قطاعات صناعية حيوية وإيجاد منافذ جديدة للمنتج العماني عبر تنويع القنوات التسويقية المتاحة وزيادة حجم الصادرات ودعم الشركات العمانية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أنماط جديدة للعمل في مجال التجارة والتصدير والقطاعات الصناعية المستهدفة وتعزيز وجود سلطنة عمان على الخارطة العالمية للتجارة وفتح أسواق عالمية جديدة للمصدرين من خلال تنمية وزيادة حجم الصادرات العمانية إلى الخارج وإيجاد فرص تجارية واعدة وعقد صفقات تجارية.

