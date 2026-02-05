رأس الخيمة، نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية استراتيجية شملت عدداً من المدن الهندية، التقت خلالها بروّاد أعمال ومصنّعين وقادة قطاعات صناعية في ثلاث مدن رئيسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم طموحات النمو العالمي للهند وتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وشمل البرنامج متعدد المدن مشاركة راكز في فعالية "جوبيلانت تاميل نادو"، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مستهدفة في كل من مومباي وغوا. ومن خلال هذه الجولة، تواصلت راكز مع شركات من قطاعات متنوعة، وقدّمت لها رؤى عملية ومسارات واضحة تمكّن الشركات الهندية من تأسيس أعمالها وتوسيعها وتنويع عملياتها عبر دولة الإمارات، وتحديداً رأس الخيمة.

وخلال مشاركتها في "جوبيلانت تاميل نادو"، المعرض العالمي وقمّة المعرفة التي تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى وصنّاع القرار، استعرضت راكز نموذجها المتكامل للخدمات الشاملة لتأسيس الأعمال في دولة الإمارات. وتركّزت النقاشات على إجراءات تأسيس الشركات المبسطة والسريعة، والخدمات المتكاملة التي تشمل إصدار الرخص التجارية، وتأجير المرافق، وتأشيرات دولة الإمارات، إضافة إلى توافر مرافق قابلة للتخصيص تتنوع بين مساحات العمل المشتركة والمكاتب والمستودعات والأراضي المخصصة للتطوير، فضلاً عن مجمعات سكن العمال الواقعة ضمن المواقع الصناعية لدعم العمليات التصنيعية.

وفي إطار الجولة الأوسع، نظّمت راكز لقاءات أعمال ثنائية في مومباي بالتزامن مع مشاركتها في معرض باميكس 2026، حيث التقت بمصنّعين وشركات صناعية تعمل ضمن سلاسل القيمة لقطاعات الطباعة والتغليف، وتحويل الورق، وطباعة المنسوجات واللافتات. وفي غوا، شارك وفد راكز في أسبوع الطاقة في الهند إلى جانب فريق غاز رأس الخيمة، وعقد سلسلة اجتماعات مع شركات من منظومة الطاقة، بما في ذلك شركات المنبع والمصب والطاقة المتجددة والخدمات، إضافة إلى شركات صناعية مرتبطة بالطاقة تستكشف فرص التوسع وإنشاء مقار إقليمية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "أكدت هذه الجولة الترويجية المكانة المتقدمة لدولة الإمارات كمنصة للنمو الإقليمي والدولي بالنسبة للشركات الهندية. ومن خلال التواصل المباشر مع روّاد الأعمال وقادة القطاعات الصناعية في مدن وقطاعات متعددة، برزت إمارة رأس الخيمة كخيار استراتيجي يوفّر مساراً واضحاً وفعّالاً للتأسيس والتشغيل والتوسّع بثقة انطلاقاً من دولة الإمارات".

وتُعد الهند من أبرز أسواق المستثمرين لدى راكز، حيث تشهد العلاقات الثنائية نمواً متواصلاً في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند. وتضم راكز اليوم أكثر من 11,500 شركة هندية، تشمل شركات صغيرة ومتوسطة وعلامات عالمية متعددة الجنسيات مثل رويال جلف إندستريز، وماهيندرا، وأشوك ليلاند، وإم إس إس إل (MSSL)، ودابور ناتشورال. ومن خلال مواصلة التواجد الميداني وتنفيذ حملات ترويجية متخصصة حسب القطاعات، تواصل راكز ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات الهندية الساعية إلى تحقيق نمو مستدام من دولة الإمارات نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

