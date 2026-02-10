رأس الخيمة: وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة "زوهو" العالمية والمتخصصة في التكنولوجيا، بهدف تمكين مجتمع أعمالها من الوصول إلى حلول وأدوات رقمية عالمية المستوى تدعم الإنتاجية والكفاءة وتسهم في تحقيق نمو مستدام للأعمال.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مركز كزمباس للإعمال من قبل بونيت جين، رئيس قطاع الاستراتيجية براكز، وبريم أناند، المدير المشارك للنمو الاستراتيجي في شركة زوهو، بما يعكس التزام الجانبين المشترك بتعزيز القدرات الرقمية للشركات العاملة ضمن منظومة راكز.

وبموجب هذه الشراكة، ستحصل الشركات المسجّلة في راكز داخل دولة الإمارات على إمكانية الاستفادة من أرصدة رقمية تصل إلى1000 دولار أمريكي، ما يتيح لها الاستفادة من حزمة زوهو المتكاملة من التطبيقات التي تغطي الوظائف الأساسية للأعمال، بما في ذلك المحاسبة وإصدار الفواتير وإدارة علاقات العملاء والموارد البشرية والتعاون الداخلي وإعداد التقارير. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من إدارة عملياتها الأساسية بكفاءة أعلى، والحد من الأعباء الإدارية وتعزيز مستوى الإشراف والمتابعة على أنشطتها.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يُعد التحول الرقمي أحد المحركات الرئيسية لتعزيز التنافسية والمرونة على المدى الطويل. وتتيح شراكتنا مع زوهو لأعضاء مجتمع أعمالنا الوصول إلى حلول رقمية عالمية المستوى ومناسبة للشركات، وبكلفة فعالة، بما يدعم مسيرتهم في النمو والابتكار والتكيّف مع متطلبات السوق المتغيرة. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم قيمة مضافة عملية تسهم في دعم نجاح مجتمع أعمالنا."

وتوفّر "زوهو" محفظة شاملة من تطبيقات الأعمال السحابية التي تغطي وظائف رئيسية مثل إدارة علاقات العملاء، والمالية، والموارد البشرية، والعمليات، والتعاون، والتحليلات، وتُستخدم من قبل ملايين المؤسسات حول العالم، وهي مصممة للتوسّع مع نمو الشركات، ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات في مرحلة التوسع.

ومن خلال دمج مثل هذه الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكنولوجيا ضمن منظومتها، تواصل راكز تعزيز دورها كشريك نمو للأعمال، عبر تقديم ما يتجاوز خدمات الترخيص والبنية التحتية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الابتكار ورفع التنافسية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات، من خلال تمكين الشركات من العمل بكفاءة أعلى.

