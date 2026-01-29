رأس الخيمة: نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة فعالية إفطار عمل ناجحة في إمارة رأس الخيمة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الشركات الألمانية العاملة في دولة الإمارات، حيث شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 50 من كبار التنفيذيين والمصنّعين وصنّاع القرار من مجتمع الأعمال الألماني، وذلك في مركز كومباس للأعمال التابع لراكز.

ومثلت الفعالية منصة لمناقشة المقومات التنافسية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة كقاعدة مثالية للمصنّعين الألمان، مسلطة الضوء على منظومتها الصناعية المتنامية، وقوة ترابطها اللوجستي، وبيئتها الداعمة للأعمال، بما يسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للشركات على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للمصنّعين الألمان الساعين إلى الجمع بين الجودة والكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية. ومن خلال راكز، نوفر للشركات بنية تحتية متطورة، وإجراءات مبسطة، ومنظومة أعمال مرنة تمكّنها من تحقيق التميز التشغيلي ودعم الابتكار وبناء سلاسل توريد مرنة وتحقيق نمو مستدام انطلاقاً من دولة الإمارات."

ومن جهته قال الدكتور مارتن هنكلمن، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة: "تمتلك الشركات الألمانية حضوراً راسخاً في دولة الإمارات بفضل موقعها الاستراتيجي واقتصادها القوي. وقد برزت إمارة رأس الخيمة في السنوات الأخيرة كوجهة جاذبة للمستثمرين الألمان، حيث تواصل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الداعمة لتوسع الأعمال، بما يؤكد إمكاناتها الواعدة كوجهة رئيسية للاستثمارات الألمانية المستقبلية."

وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية بعنوان "صُنع في رأس الخيمة: دفع عجلة النمو الصناعي والابتكار"، وفرت للمشاركين رؤى استراتيجية حول كيفية تحول رأس الخيمة إلى قاعدة تصنيع استراتيجية للشركات الألمانية التي تخدم الأسواق الإقليمية. وشارك في الجلسة كل من عماد كوكش، نائب رئيس شركة (كلودي) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبول باتون، الرئيس التنفيذي لشركة (كناوف جي سي سي)، من مجتمع أعمال راكز، إلى جانب إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في راكز.

وخلال النقاش، استعرض المتحدثون كيف نجحت عملياتهم في رأس الخيمة في ترسيخ معايير التصنيع الألمانية، مع تركيز قوي على ضبط الجودة، والانضباط في العمليات والتميز التشغيلي. كما أشاروا إلى أن العمل من دولة الإمارات يتيح للمصنّعين تحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص مسافات التسليم والحد من البصمة الكربونية أثناء خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

كما أكد المتحدثون المزايا التنافسية التي توفرها رأس الخيمة على صعيد سلاسل التوريد، إلى جانب الدور الداعم لحكومة دولة الإمارات وراكز في تيسير إجراءات التأسيس، وضمان سلاسة العمليات التشغيلية، ودعم التوسع المستمر للأعمال.

ويجدر بالذكر أن نحو 1200 شركة ألمانية تتخذ من راكز مقراً لأعمالها، تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية، ما يعزز مكانة رأس الخيمة كمركز تنافسي للمصنّعين الدوليين، بفضل بنيتها التحتية القوية، ووصولها الاستراتيجي إلى الأسواق، وحلولها المصممة خصيصاً لدعم نمو الشركات انطلاقاً من دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتشركات