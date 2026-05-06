المنامة، مملكة البحرين – أكد سعادة السيد حسن خليفة الجلاهمة رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، أن مضامين حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لوسائل الإعلام، تمثل مرجعية وطنية راسخة تعزز قيم الانتماء والمسؤولية في ظل مرحلة تتطلب مواقف ثابتة والتزاماً لا يتزعزع في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته، لا سيما في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أمن مملكة البحرين واستقرارها، وما يستوجب ذلك الوقوف خلف القيادة الحكمية ودعم كافة الإجراءات لحماية الوطن والمواطنين.

وأوضح أن النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعزز تماسك الجبهة الداخلية ويرسخ وحدة الصف ويعكس مستوى الالتفاف الوطني حول القيادة الحكيمة، ويؤكد الرفض القاطع لكل ما يتعارض مع هذا التماسك الوطني، وفي مقدمة ذلك خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره.

وبين رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي أن ترسيخ الأمن والأمان الاجتماعي يعد دعامة أساسية للاستقرار الوطني، ويتطلب وعياً وطنياً والتفافاً راسخاً حول القيادة لصون أمن الوطن واستدامة مسيرته التنموية الشاملة، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والتصدي لكل ما يمس الثوابت الوطنية.

وأعرب عن اعتزازه بالانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادته الحكيمة، مجدداً العهد على مواصلة العمل بكل إخلاص لخدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم، ويديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والاستقرار.

