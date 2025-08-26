دبي: وقعت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جلوبال فارما، وهي شركة تابعة بالكامل لـ “دبي للاستثمار" وأحد أبرز مصنّعي الأدوية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أنغولا لتأسيس منشأة لتصنيع الأدوية في مجمع دبي للاستثمار-أنغولا.

وتعكس مذكرة التفاهم العلاقات الثنائية المتنامية التي تم تسليط الضوء عليها خلال زيارة وفد الإمارات العربية المتحدة الأخيرة إلى أنغولا، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، مما يؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون والنمو المستدام عبر القطاعات الرئيسية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون "جلوبال فارما"، مع وزارة الصحة الأنغولية لدفع عجلة الإنتاج المحلي للأدوية. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في توفير مئات فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، والحد من الاعتماد على المنتجات الطبية المستوردة، ما يمثل خطوة محورية في تطوير منظومة الصحة في أنغولا.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين، والدكتورة نيديا دا سيلفا خورخي سايوندو، ممثلة عن وزارة الصحة في أنغولا. وجسّد الحدث عمق الشراكة بين الإمارات وأنغولا، ما يعكس التزام البلدين المشترك بدفع مسارات التنمية المستدامة وتطوير القطاع الصحي.

وبهذه المناسبة قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للإستثمار: "تجسد هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لاستشراف مستقبل المشهد الصناعي والاقتصادي في أنغولا، وترتكز على التعاون طويل الأمد والتحوّل المستدام. بما يرسّخ دعائم التنمية المستقلة مع تعزيز مسارات الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد. وتماشياً مع طموحات أنغولا في التحول إلى مركز ريادي للرعاية الصحية في أفريقيا، تتطلع دبي للاستثمار لتطوير هذا المرفق ضمن المجمع الذي يتم إنشاؤه حالياً، بالإضافة إلى ترسيخ دعائم الازدهار المستدام على المدى الطويل في مجال الرعاية الصحية. ويُجسّد هذا التعاون الاستراتيجي التزام المجموعة بتعزيز التكامل بين الأسواق العالمية، وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا، والمساهمة في ترسيخ دعائم اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة".

تتمتع جلوبال فارما بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في إنتاج الأدوية الجنيسة والعلامات التجارية عالية الجودة في مجالات علاجية رئيسية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والأدوية المضادة للعدوى، والجهاز الهضمي، وإدارة الألم. وتحظى منشآت التصنيع المتقدمة للشركة بشهادات cGMP، وهي معتمدة من قِبل السلطات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المشرق العربي وإفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

وعلقت معالي سيلفيا باولا فالنتيم لوتوكوتا، وزيرة الصحة في أنغولا على الاتفاقيات، قائلة: "يمثل هذا التعاون مع دبي للاستثمار في أنغولا وشركة جلوبال فارما خطوة محورية نحو تطوير الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية في أنغولا، على نحو يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان توفر المنتجات الطبية الموثوقة على نطاق أوسع لمختلف فئات المجتمع. وسنتمكن عبر الارتقاء بمستويات التصنيع المحلي، من تعزيز قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين قدرات قطاع الرعاية الصحية على النحو الأمثل".

وتجسّد مذكرات التفاهم، الإطار الرسمي للدعم والتسهيلات التي تلتزم الوزارة بتقديمها، بما يضمن التنفيذ الفاعل لمشاريع "دبي للاستثمار" في أنغولا. وستتولى وزارة الصحة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات التنظيمية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الحوافز الضريبية والإعفاءات والمزايا الاستثمارية المتاحة، بما يتماشى مع القوانين الوطنية ولوائح تشجيع الاستثمار.

قامت دبي للاستثمارات بتوسيع نطاق تواجدها بشكل مطرد في أنغولا على مدى العامين الماضيين من خلال تطوير دبي للاستثمار أنغولا - أول مجمع منطقة اقتصادية متكاملة في البلاد. وعلى غرار نجاح مجمع دبي للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تأسيس دبي للاستثمار أنغولا، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يجمع بين المناطق السكنية والتجارية والصناعية، ويُنظر إليه على أنه حافز للتنويع الاقتصادي والإنتاج وخلق فرص العمل في أنغولا.

نبذة حول دبي للاستثمار ش.م.ع

دبي للاستثمار هي شركة اماراتية رائدة مدرجة في سوق دبي المالي، لديها أصول متعددة وتدير محفظة متنوعة من الشركات التي تدر عائدات مالية مستدامة لمساهميها. تأسست دبي للاستثمار عام 1995، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت في إطلاق مشروعات جديدة وبدأت شراكات مع كيانات ديناميكية، مما خلق فرصاً استثمارية إستراتيجية في أنحاء عدة بالمنطقة. مع 15,956 مساهماً، ورأس مال مدفوع قدره 4.25 مليار درهم وإجمالي أصول بقيمة 22 مليار درهم، تعتمد الشركة في أعمالها على الاستثمار المدروس والخبرة العملية، لتحقيق التوسع وأن تكون محركاً موثوقاً لنمو الشركات داخل قطاعات مثل العقارات والتصنيع، والرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات، والخدمات. لدى المجموعة محفظة متنوعة من الشركات المملوكة كلياً وجزئياً. كما تعكس اهتمامات واستثمارات دبي الشركة تركيزها المستمر على تنويع الأعمال لدفع النمو بما يتماشى مع إتجاهات الصناعة المتطورة.

تركز دبي للاستثمار على الإستفادة من نقاط القوة في السوق مع الإهتمام بخلق فرص عمل دائمة وجديدة بنهج إستراتيجي وإبداعي طويل الأجل وتحقيق عائدات مستدامة وصولاً لتنمية رأس المال. وتتبنى الشركة استراتيجيات الاستثمار التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للإقتصاد والمجتمعات التي تعمل فيها. وتسعى المجموعة لتحقيق النمو من خلال عمليات الدمج والإستحواذ وتوسيع الأعمال لتحقيق اهدافها الإستراتيجية وخلق قيمة لأصحاب المصلحة. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: www.dubaiinvestments.com.

حول "دبي للاستثمار بارك أنغولا":

يُعد"مجمع دبي للاستثمار أنغولا" مشروعًا متكاملًا متعدد الاستخدامات أطلقته "دبي للاستثمار "، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 30 عامًا. وقد تم تأسيس مجمع دبي للاستثمار أنغولا على غرار مشروع "دبي للاستثمار " الناجح في دولة الإمارات، والذي يعمل منذ أكثر من 25 عامًا. يمتد المشروع على مساحة 2000 هكتار، وقد تم تطويره كنظام بيئي متكامل يجمع بين المساحات الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية، بما يعزز من بناء مجتمع نابض بالحياة ويساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أنغولا.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة الموقع: www.dipangola.com

نبذة عن جلوبال فارما

جلوبال فارما شركة مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، تأسست عام 1998، وهي رائدة في صناعة الأدوية مع حضور قوي على مستوى المنطقة. بدأت جلوبال فارما عملياتها في الإمارات العربية المتحدة عام 2003 وعززت حضورها عام 2008 عبر توسيع خطوط الإنتاج وإطلاق منتجات جديدة في 14 دولة ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. تمتلك شركة جلوبال فارما حالياً مصنعين مُزودين بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدهما لتصنيع البنسيلين بيتا لاكتام لتوفير أموكسيسيلين وأموكسيكلاف، والآخر لتصنيع الأدوية العامة والذي يمتاز بإمكانية تطوير شتى أنواع الجرعات السائلة والفموية التي تلبي احتياجات قطاعات الأمراض المزمنة. www.globalpharma.com

