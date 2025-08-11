أعلن معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" عن إطلاق برنامجه التدريبي الصيفي السنوي لهذا العام تحت اسم "تألّق"، والذي يستهدف طلبة التخصصات العلمية من مختلف جامعات مملكة البحرين المهتمين بعلوم اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية والتزامه بالاستثمار في رأس المال البشري بمجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة لإعداد كوادر وطنية مؤهلة ودعمها وتأهيلها لقيادة القطاع في المستقبل.

ويمتد البرنامج التدريبي على مدى شهرين، ويوفر للمتدربين تجربة عملية مكثفة في مختبر "دانات" لتعريفهم على عمل مختبرات الأحجار الكريمة، وتدريبهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات تحليل وتشخيص الأحجار الكريمة وتحديد صلاحيتها للاستخدام في صناعة المجوهرات، إضافةً إلى أحدث التقنيات العالمية الموجودة في مختبر "دانات" والمستخدمة في عمليات فحص اللؤلؤ، مما يكسب المتدربين أفضل الممارسات والمهارات المتقدمة في مجال الأحياء البحرية والاستدامة البيئية.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة نورة جمشير، الرئيس التنفيذي لمعهد "دانات": "يسعدنا إطلاق برنامج "تألّق" للتدريب الصيفي وذلك كجزء أساسي من رؤيتنا لبناء جيل جديد من الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتمكين الشباب البحريني والارتقاء بإمكاناته ومهاراته، وتعريفه بالفرص والآفاق المهنية والوظيفية المتاحة في مختلف مجالات العمل المتعلقة باللؤلؤ والأحجار الكريمة".

وأضافت أن البرنامج يتيح لطلبة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) تدريب عملي مكثف في مختبرات متطورة يمكّنهم من العمل في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، والمشاركة في أبحاث علمية حقيقية، مشيرةً إلى أن البرنامج يأتي لسد الفجوة في مجال البرامج الاحترافية المتخصصة لطلبة العلوم في المجالات النادرة، باعتباره من البرامج الرائدة في مجال التحليل الكيميائي والأبحاث البحرية على مستوى الشرق الأوسط.

ودعت جمشير جميع الطلبة الجامعيين المهتمين للمشاركة في البرنامج، لاكتساب الرؤى والمهارات اللازمة للتميز في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئة عملية فريدة تفتح أمامهم آفاقاً مهنية جديدة في هذا التخصص، تماشياً مع خطط المعهد لاستقطاب المواهب البحرينية وتشجيعها على دخول القطاع، وترسيخ مكانة المملكة المرموقة كمركز عالمي رائد في المجال.

نبذة عن دانات:

تأسس معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) في عام 2017، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم تأسيسه كشركة بحرينية مملوكة بالكامل لشركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، وصندوق الثروة السيادية للمملكة.

تتمثل رؤية (دانات) في تعزيز مكانته كأفضل المعاهد والمختبرات في العالم لخدمات فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة والتأكد من طبيعة تكوينهم، بالإضافة للبحث العلمي، ويعمل المختبر وفقاً لأفضل المعايير العالمية في المجال، حتى أنه أصبح نموذجاً ومرجعاً للمعنيين بهذه الصناعة حول العالم.

ويعمل المختبر على ضمان وحماية وتعزيز ثقة التاجر والمستهلك باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، ويقدم خدمات عدة منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية ومن بينها شهادة فحص الأحجار الكريمة، وشهادة فحص الألماس، وشهادة البطاقة، وتقارير مرموقة ومعتمدة، فضلاً عن تقديمه دورات تدريبية وتوعوية.

وقد عزّز المعهد من سمعة المملكة ومكانتها كإحدى أهم دول العالم في مجال استخراج وتجارة اللؤلؤ الممتد على مدى أكثر من أربعة آلاف عام وحتى الآن، كما يلعب دورا حيويا في ضمان وحماية وتعزيز الثقة العامة في اللآلئ والأحجار الكريمة والمجوهرات من خلال الحفاظ على أعلى معايير الصناعة والمعرفة العلمية والأخلاقيات المهنية.