لمياء الحصان الشامسي: يمثل البرنامج استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري الحكومي، وينطلق من قناعتنا بأن التحول الرقمي الحقيقي يبدأ ببناء الكفاءات القادرة على قيادته

الإمارات- أطلقت دائرة الشارقة الرقمية برنامج "خبير التحول الرقمي"، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة، ضمن جهودها في تمكين كوادر حكومية قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة ومستدامة.

يركز البرنامج على تنمية مهارات المتدربين وتعزيز معارفهم في مجالات القيادة الرقمية، والتقنيات الناشئة، وإدارة التغيير، كما يمكّنهم من بناء الخطط والاستراتيجيات التي تدعم تنفيذ المبادرات الرقمية بكفاءة واستدامة في سياق من الترابط والتكامل والمرونة.

يستهدف البرنامج نخبة من موظفي الجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي وتقنية المعلومات، ويتناول الجاهزية الرقمية وأساليب العمل الحديثة وتبني الممكنات الرقمية والأنظمة الموحدة، كما يركز على تطوير المهارات القيادية والتقنية، وتعزيز القدرة على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويمتد البرنامج، الذي تنفذه الدائرة بالتعاون مع منصة "أوداسيتي"، التابعة لشركة أكسنتشر، على مدار 6 أسابيع، ويتضمن مجموعة من الورش التخصصية والجلسات التفاعلية، إضافةً إلى مشاريع تطبيقية تستهدف تمكين المشاركين من تصميم وتنفيذ مبادرات تحول رقمي واقعية في جهاتهم، مع تقييم مخرجاتهم وفق معايير محددة لاختيار أفضل المشاريع والمشاركين المتميزين.

قيادة التحول الرقمي برؤية استراتيجية

وأكدت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، أن إطلاق برنامج "خبير التحول الرقمي" يأتي في إطار التزام الدائرة ببناء حكومة رقمية أكثر جاهزية وكفاءة ومرونة، برؤية تتمثل في "إبداع رقمي محوره الإنسان".

وقالت في كلمتها بمناسبة إطلاق الدورة الأولى من البرنامج: "إن البرنامج لا يُعد مبادرة تدريبية تقليدية، بل محطة استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري الحكومي، وينطلق من قناعتنا بأن التحول الرقمي الحقيقي يبدأ ببناء الكفاءات القادرة على قيادته، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل الحكومي، الذي بات يتجاوز مفاهيم الرقمنة إلى تبني نهج شامل يعيد تعريف آليات العمل واتخاذ القرار وتصميم الخدمات."

وأضافت أن البرنامج يتماشى مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028، التي تستهدف تقديم خدمات رقمية استباقية وسلسة، وتعزيز كفاءة الأداء البشري المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية بالقدرات الرقمية اللاّزمة، إلى جانب تطوير بنية تحتية رقمية مشتركة وآمنة ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وبيّنت أن بناء القدرات الرقمية يمثل اليوم ضرورة وطنية، مشيرةً إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر حكومية تمتلك الفكر الاستراتيجي والوعي التقني، وقادرة على قيادة التغيير، والمساهمة في بناء منظومة رقمية متكاملة ومستدامة.

ويهدف البرنامج إلى تكوين شبكة من قادة التحول الرقمي داخل الجهات الحكومية، بما يعزز توحيد الرؤية الرقمية المؤسسية وتسريع تنفيذ المبادرات التحولية على مستوى الإمارة.

ويجسد البرنامج توجه دائرة الشارقة الرقمية نحو الانتقال من تمكين الأدوات الرقمية إلى بناء القدرات المؤسسية المستدامة، بما يعزز جاهزية حكومة الشارقة لمواصلة تطوير نموذج حكومي رقمي أكثر تكاملاً وابتكاراً واستجابة لمتطلبات المستقبل.

