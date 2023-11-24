يدعم برنامج الأكاديمية قطاع الضيافة، وتعزيز أهداف التوطين، والاحتفاء بجوهر الضيافة الإماراتية الأصيلة

[أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة] - تعتزم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إنشاء أكاديمية متطورة لتعليم الضيافة بالعاصمة أبوظبي سبتمبر 2024، بالتعاون مع معهد "لي روش الدولي لإدارة الفنادق" سعياً إلى دعم قطاع الضيافة، ومد منتسبي الأكاديمية بالمهارات الاحترافية والعلمية والخبرات اللازمة بما يتماشى مع برامجها لرعاية المواهب المحلية عبر برامج تدريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وتنطلق الأكاديمية من رؤية طموحة تتمثل في الارتقاء بقطاع الضيافة، وسيستقبل الصرح الأكاديمي الأول لمعهد "لي روش الدولي لإدارة الفنادق" على مستوى المنطقة، الدفعة الأولى من طلابه سبتمبر 2024. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن "لي روش" تأسست عام 1954 في سويسرا، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً على قائمة أبرز مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في مجال إدارة الضيافة والترفيه، (وفق تصنيف QS للجامعات العالمية حسب تخصصها للعام 2023). وستحمل هذه الأكاديمية تعريفاً فريداً من خلال هدفها المتمثل في جذب الطلاب من المواطنين الإماراتيين ودول المنطقة للدراسة في هذا المجال، وتوفير الفرص التعليمية لهم وفق أرقى المعايير الاستثنائية، وضمان حصولهم على الخبرات اللازمة لشغل المناصب القيادية في القطاع.

وستوفر الأكاديمية الخدمات التعليمية بمستوى عالٍ ومرموق يمتاز بالأصالة وبطابع إماراتي فريد ويتوافق مع التطورات المستقبلية المتوقعة، كما تتميز بحرصها على مراعاة متطلبات سوق الضيافة الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة في مناهجها الدراسية. وستكون التجارب الجذابة التي يوفرها قطاع الضيافة في الدولة بمثابة العامل المشترك الذي يجمع بين الطلاب والجماهير العالمية والمحلية. ويهدف البرنامج التعليمي والمناهج المميزة إلى رفد قطاع الضيافة الوطني بالمواهب المحلية المؤهلة، بعد تزويدها بالمهارات الاحترافية اللازمة وذلك عبر برامج تدريبية عالية المستوى في مجالات إدارة الضيافة وفنون الطهي، وخلق روح الإبداع لدى المواهب الإماراتية القادرة على قيادة مستقبل صناعة قطاع الضيافة وتعزيز مكانته العالمية.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "تماشياً مع رؤيتنا المتمثلة في ابتكار آليات تطوير الكفاءات في قطاع الضيافة، تأتي شراكتنا مع "لي روش" لإنشاء هذه الأكاديمية الجديدة المتخصصة الرامية إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في ضمان النمو المستدام على المدى الطويل لقطاع الضيافة، ورفد الأجيال القادمة الراغبة في هذا المجال بالخبرات اللازمة مع الاحتفاظ بقيم الضيافة الإماراتية الأصيلة إلى جانب توفير تجارب ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها. وستكون الأكاديمية إضافة قيّمة إلى منظومتنا المتنوعة لتمكين المواهب المحلية، لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة ديناميكية ومركز مستدام للسياحة والثقافة”.

ويوازن النموذج الذي يقوم عليه معهد ""لي روش لإدارة الفنادق" في تعليم الضيافة بين النظرية والممارسة، إلى جانب اعتماده على التعلم المستقل، وتقديم الدعم والإرشاد القوي من أعضاء هيئة التدريس، كوسيلة لضمان أساس راسخ لإحراز التقدم، بهدف اكتساب الطلاب المهارات الشخصية والمهنية التي تساعدهم في الحصول على فرص العمل بسرعة، وإحراز التقدم المتواصل ليتمكنوا من الوصول إلى المناصب القيادية في القطاع.

وقال كارلوس دييز دي لا لاسترا، الرئيس التنفيذي لمعهد "لي روش الدولي لإدارة الفنادق": "يمثل هذا الإعلان فصلاً جديداً في تاريخ قطاع الضيافة في دولة الإمارات والمنطقة التي تمتلك نخبة من أرقى الفنادق في العالم، لاسيما وأنها تبذل كافة الجهود لضمان مواجهة التحديات المستقبلية بالاعتماد على العلم والتدريب. ويعتبر هذا الحل الأمثل لإعداد الجيل القادم من قادة الصناعة القادرين على دعم وتبنّي قيم وأصالة الضيافة الإماراتية. ويشرفنا الانضمام إلى هذه الرحلة الفريدة والإسهام في الارتقاء بقدرات المواهب الوطنية المستقبلية".

وقال بينوا إتيان دومينجيت، الرئيس التنفيذي لشركة "سوميت للتعليم" Sommet Education: "نعرب عن سعادتنا للمشاركة في هذا المشروع الذي يعكس رؤية مستقبل قطاع الضيافة في الإمارة، ويشرفنا دعم أبوظبي في تنمية كواردها البشرية الذي يجسد أبرز أولوياتها الاستراتيجية".

وبالتوازي مع التركيز على التميز في مجال الضيافة ومواصلة الابتكار والتبادل الثقافي، يتوقع لهذه الأكاديمية أن توفر نطاقاً تعليمياً شاملاً لاحتضان المواهب من جميع أنحاء العالم. وتوفر لطلابها فرص الحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير، كما تجمع بين برامج تعليم الضيافة التقليدية والدورات المتخصصة التي تركز على مواطني الإمارات لتقديم التدريب المخصص لهم.

وعلاوة على ذلك، يتضمن المنهاج منح مجموعة من شهادات المهارات العملية المتعلقة في قطاع الضيافة، في مجالات مختلفة مثل العمليات الفندقية والسفر والسياحة والنقل وريادة الأعمال. وفي الوقت الذي سيتم فيه الكشف عن المزيد من المعلومات حول الأكاديمية ودوراتها وإجراءات التسجيل في وقت لاحق، يؤكد نهجها متعدد الأوجه التزامها الثابت بتزويد الطلاب بطيف واسع من المهارات المتنوعة لتحقيق النجاح في قطاع الضيافة الذي يتسم بطبيعته الديناميكية. ومن المتوقع أن تعمل الأكاديمية الجديدة على تعزيز النمو والإبداع، وتقديم تجارب استثنائية تغطي من خلالها المزيد من الأنشطة والأعمال بعيداً عن الضيافة، بما في ذلك فن الطهي والمغامرة والطبيعة والكثير غيرها.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن "لي روش"

تقدم "لي روش" Les Roches تجربة مخصصة للارتقاء بثقافة قادة الغد ومعرفتهم في مجال الضيافة. وكانت هذه الجامعة قد تأسست عام 1954 في سويسرا، وتقدم برامج الدرجات الجامعية والدراسات العليا والبرامج التنفيذية في إدارة الرفاهية والضيافة والسياحة. وتمتلك الجامعة فروعاً في جميع أنحاء سويسرا وإسبانيا، ومدينة شانغهاي الصينية اعتباراً من العام 2025، إضافة إلى فرع شريك في غوروغرام (دلهي – منطقة العاصمة الوطنية)، من خلال علاقة تحالف تعليمية مع الأكاديمية الهندية للضيافة.

وتمتلك الجامعة قاعدة طلابية تضم أكثر من 100 جنسية مختلفة، حيث توفر لهم تجربة فريدة ومتنوعة ثقافياً. وتحتل الجامعة المرتبة الرابعة عالمياً على قائمة مؤسسات التعليم العالي المتخصصة بإدارة الضيافة والترفيه (وفق تصنيف QS للجامعات العالمية حسب تخصصها للعام 2023). وكإحدى المؤسسات التي تعمل تحت مظلة "سوميت للتعليم" Sommet Education، الشركة الرائدة عالمياً في تعليم الضيافة، فقد نالت هذه الجامعة الاعتماد من قبل لجنة نيو إنغلاند للتعليم العالي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني Les Roches.

لمحة حول دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي:

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعات الثقافة والسياحة والصناعات الإبداعية.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي.