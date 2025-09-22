عجمان، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت دائرة التنمية السياحية بعجمان، يوم الإثنين الموافق لـ 22 سبتمبر، جولة ترويجية جديدة برئاسة سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، والتي تستهدف جمهورية الصين الشعبية، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

وتتضمن الجولة زيارات يجريها وفد الدائرة إلى عدة مدن هامة، حيث توجه في اليوم الأول، 22 سبتمبر، إلى شانغهاي، ومن المقرر أن يتوجه في 24 إلى هانغتشو، وإلى شنزن في 26، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكات السياحية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ضمن إطار جهود الدائرة المستمرة إلى تنشيط قطاع السياحة الوطني والارتقاء به.

وفي تعليقه على الجولة، أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، أن الدائرة تواصل جهودها لمد جسور التعاون مع الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تعزيز حضور عجمان على خارطة السياحة الدولية يمثل أولوية أساسية في استراتيجيتها. وقال: "إن الإمارة تشهد نموًا متسارعًا في القطاع السياحي، الأمر الذي يضاعف من أهمية الترويج لمقوماتها الطبيعية والثقافية والترفيهية بما يرسخ موقعها كوجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم".

وأضاف سعادته: "تأتي جولتنا هذه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في إطار حرصنا على توسيع قاعدة الشراكات مع كبرى الجهات العاملة في السوق الصينية، واستكشاف فرص تعاون جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة. ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى إبراز ما تتمتع به عجمان من تنوع في الوجهات والخدمات، وتقديم تجربة متكاملة تعكس أصالة الضيافة الإماراتية وتستجيب لتطلعات مختلف الفئات من السياح".

وتهدف هذه الجولة إلى استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وتقوية الشراكات مع مشغلي ورواد القطاع السياحي في الصين، بالإضافة إلى عرض أبرز مقومات الإمارة ومشاريعها السياحية الحالية والمستقبلية.

كما تسعى الدائرة من خلال هذه الجولة إلى تعزيز الوعي الدولي بعجمان كوجهة سياحية متميزة، والتعريف بالتجارب الفريدة التي تقدمها، وفتح أسواق جديدة لتنمية القطاع السياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإيرادات الفندقية، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

-انتهى-

