دولة الإمارات، أبوظبي: أعلنت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي عن شراكة استراتيجية مع شركة «إنسبشن» تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي للوصول إلى رؤيتها الطموحة بأن تصبح أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وبموجب هذه الشراكة تعمل الجهتان على تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة ونشرها لتسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة في العمليات الحكومية.

ترتكز هذه الشراكة على حزمة (In)Government من شركة «إنسبشن»، وهي مجموعة حلول متكاملة مصممة لإعادة ابتكار وظائف الدعم والعمليات في الجهات الحكومية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتركز المرحلة الأولى على المشتريات والموارد البشرية، ويليها توسع تدريجي نحو مجالات أخرى.

وقال و قال سعادة وسام لوتاه، المدير العام في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: "تمثل شراكتنا مع (إنسبشن) خطوة محورية في رحلتنا لتحقيق هدفنا كأول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم. وتتمحور هذه الشراكة حول مفهوم إعادة هيكلة المجالات، من خلال طرح سؤال أساسي هو كيف يمكننا بناء الوظائف لو بدأنا اليوم من الصفر باستخدام الذكاء الاصطناعي؟."

وأضاف: "تدعم هذه الشراكة التزامنا بتحقيق مزيد من الإنجازات القائمة على رفع كفاءة العمل، وبناء منظومة رقمية شاملة مدعومة بالبيانات، تسهّل على الجهات الحكومية في أبوظبي تقديم خدماتها بشكل يحقق قيمة عالية وأثراً ملموساً على المجتمع".

وتوفر خدمة المشتريات (In)Procurement من شركة «إنسبشن»، تحولاً كاملاً لدورة الأعمال من تسجيل الموردين إلى تحليلات العقود، وتشمل العديد من المزايا، منها أتمتة التسجيل بالكامل، ومساعد مشتريات افتراضي لتنفيذ الطلبات المتكررة، وأدوات ذكية لإنشاء طلبات العروض، إضافة إلى مساعدين تفاوضيين يعملون بالذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عمليات الشراء وتوفير رؤية فورية للطلب والأداء.

وتدعم خدمة الموارد البشرية مركز «مواهب» التابع لدائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، بالاستفادة من منصة تمكين المواهب الخاصة بشركة «إنسبشن»، من خلال نظام تطبيقي يتماشى مع متطلبات سوق العمل. ويستخدم النظام بيانات الباحثين عن عمل ويربطها ببيانات الوظائف المتوفرة لتطوير محرك البحث بطريقة تضمن المواءمة التلقائية والمستدامة بين الكفاءات الوطنية والفرص الوظيفية المناسبة.

وتعمل دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي حالياً على تطوير أكثر من 200 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية، حيث يطبَّق أكثر من 100 حالة ضمن استراتيجية التحول نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تسهم خدمة المشتريات في تفعيل نحو 25 حالة استخدام، فيما توفر خدمة الموارد البشرية ما لا يقل عن 10 حالات.

وقال أشيش إيبي كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنسبشن»: "نفخر بالشراكة مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وحكومة أبوظبي للعمل معاً على توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التطبيقي لتعزيز الأداء في مختلف المجالات. صُمِّمت حزمة (In)Government لإحداث أثر ملموس وإيجابي على الجهات الحكومية، من خلال تحسين الإنتاجية، وتمكين اتخاذ قرارات أذكى، وتعزيز آليات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتُعد هذه الحزمة شاهداً على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لمعالجة التحديات المعقدة، ودعم رؤية حكومة أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، مع جعل الذكاء الاصطناعي حجر الأساس لذلك."

وتعزز هذه الشراكة جهود دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، في «إعادة هيكلة المجالات»، وهو مفهوم يهدف إلى إعادة بناء العمليات الحكومية من الصفر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك التقنيات والبيانات ونماذج التشغيل وإعادة تأهيل الكفاءات. ويعد هذا المفهوم أحد المبادرات الرئيسية لتحقيق أهداف استراتيجية التحول نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن دائرة التمكين الحكومي

تعمل دائرة التمكين الحكومي على تمكين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، بما يساهم في إطلاق إمكاناتها الكاملة وتشكيل حكومة المستقبل، وتوفر خدمات حكومية متقدمة ومتطورة تضمن تجربة متعاملين بلا جهد، وتصيغ السياسات والأطر التشغيلية والتنظيمية وتضعها، لتمكين حكومة ديناميكية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، لتقديم الدعم للجهات الحكومية وأفراد المجتمع بشكل أكثر فعالية وكفاءة من خلال تقديم خدمات نوعية مخصصة، ضمن نهج موحد يركز على خدمة وسعادة المتعاملين.

تأسست دائرة التمكين الحكومي في العام 2023، حيث جمعت العديد من الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة ومن بينها؛ دائرة الإسناد الحكومي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم"، و"مواهب"، ومركز الإحصاء – أبوظبي كمؤسسة تابعة لها، وتقود دائرة التمكين الحكومي التحول الرقمي لحكومة أبوظبي.

نبذة عن «إنسبشن»

تُعد شركة «إنسبشن»، إحدى شركات «جي42» ،الشركة الرائدة في المنطقة في ابتكار المنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تتفرد بقدرتها على تطوير منتجات ذكية متخصصة، وأخرى مرنة لا تقتصر على قطاع معين، مستندة في ذلك إلى إرث غني من البحث العلمي والتطوير التقني. كما تُعتبر «إنسبشن» النواة الذكية لمنظومة «جي42» ، حيث تقوم بتحويل البيانات والبنية التحتية الحاسوبية إلى حلول ذكاء اصطناعي عملية ومطبقة في العالم الواقعي.

وتشمل منتجات "إنسبشن" المتخصصة حلولاً نوعية مثل «(In)Alpha» في مجال الاستثمار، و«(In)Climate» في الأرصاد، و«(In)Health» في الصحة، وقد صُممت جميعها لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات دقيقة وتعزيز الكفاءة والابتكار. كما تقدم «إنسبشن» مجموعة «(In)Business Suite»، وهي حزمة مرنة من الحلول غير المرتبطة بقطاع محدد، تهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات عدة مثل رأس المال البشري، وتجربة العملاء، والإنتاجية، وإدارة العمليات.

ولا يقتصر دور «إنسبشن» على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل الأثر المجتمعي الإيجابي، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن اللغة لا يجب أن تكون عائقًا أمام الابتكار ، وقد أثمرت جهودها عن تطوير ثلاثة نماذج لغوية ثنائية اللغة وهي: JAIS»» للغة العربية، «NANDA» للغة للهندية، و «SHERKALA» للغة الكازاخية. كما تعزز «إنسبشن» كذلك دورها الوطني من خلال برنامج «قدرة تك – QudraTech» الذي يركّز على بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكفاءات الإماراتية للعمل عن بُعد، دعماً لرؤية الدولة في أن تكون من بين أكثر دول العالم استعداداً لمستقبل الذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.inceptionai.ai

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

بدور موسى

bmossa@apcoworldwide.com

-انتهى-

#بياناتشركات