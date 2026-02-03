ضمن الجهود المستمرة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز جاذبية منطقة مصفح، بدأت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة مشروع تطوير منطقة مصفح لتعزيز دورها كوجهة استثمارية حيوية ومستدامة.

وتركز المرحلة الأولى من الدراسة على إعادة رسم ملامح الواجهة البحرية، بغرض تجهيز مساحات خضراء واسعة ومرافق عامة حديثة تعكس الطابع الحضري المعاصر، مع الحفاظ على الهوية الرمزية للمنطقة.

وفي هذا الإطار، باشرت الدائرة تكثيف العمليات التفتيشية وحملات التوعية للسكان وأصحاب الأعمال في المنطقة، بهدف ضمان الامتثال للأنظمة والاشتراطات، والحد من الممارسات غير النظامية، ومعالجة المشوهات البصرية والبيئية، بما يعزز مستوى النظافة والصحة والسلامة العامة، بالإضافة إلى ضبط ظواهر التكدس السكاني لضمان الامتثال للوائح البلدية في هذا الشأن.

وتسعى دائرة البلديات والنقل عبر هذه الجهود إلى مواءمة الاحتياجات المستقبلية، وتحسين الخدمات الأساسية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير بيئة عمل وسكن متكاملة تدعم التنمية الاقتصادي والاجتماعية، حيث أكدت الدائرة سير أعمال التخطيط لتنفيذ تحسينات على الطرق الرئيسية بما في ذلك طريق مصفح – العين، وشارع 8 لتعزيز انسيابية الحركة المرورية لكافة المستخدمين ونقل البضائع التجارية.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، بصفته رئيس اللجنة المشرفة على المشروع:

"تتمتع منطقة مصفح بدور محوري بصفتها مركزاً رئيسياً للصناعة والتجارة في أبوظبي، حيث تأتي هذه الدراسة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز تنافسيتها، بالاستعانة بحلول مبتكرة في البنية التحتية والمواصلات والتصميم الحضري الذكي، وبما يجعل منها نموذجاً مرجعياً للمناطق الاقتصادية على المستوى العالمي."

وأوضحت الدائرة عن عزمها في وقت لاحق الإعلان عن تفاصيل إضافية حول المشروع ومراحله المختلفة.

