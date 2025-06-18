محمد شهباز شريف: باكستان حريصة على تعزيز شراكتها وتوسيع آفاق التعاون مع الإمارات

محمد القرقاوي: شراكة مثمرة وتعاون إيجابي بين حكومتي الإمارات وباكستان

دبي: أكد دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من تجربة الدولة في العمل الحكومي، حيث وضعت الإمارات حكومتها بين الحكومات المتقدمة عالمياً بنظامها الإداري الحديث والمتطور.

وقال شهباز شريف خلال لقاء وفد حكومة دولة الإمارات الذي ضم سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان، إن باكستان اتخذت خطوات مثل الرقمنة والاقتصاد اللا ورقي لتحسين هيكلها الإداري، وتطبيق نظام جمركي بدون هوية، مؤكداً أن باكستان ترغب في الاستفادة من تجارب دولة الإمارات لتحقيق حوكمة رشيدة، وبناء منظومة فعالة لتحسين عملية صنع القرار القائم على البيانات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اجتماعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال زيارته الأخيرة إلى أبوظبي، مؤكداً أن الاجتماع كان مثمرا للغاية، مشيداً بالدعم المتواصل والمبادرات التنموية النوعية التي تقدمها دولة الإمارات إلى باكستان.

وشهد دولة محمد شهباز شريف توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين حكومتي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، وقعها سعادة عبد الله ناصر لوتاه، ومعالي الدكتور أحسن إقبال وزير التخطيط في حكومة باكستان، بحضور معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ومعالي جام كمال خان وزير التجارة، وسعادة حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان.

محمد القرقاوي: الإمارات وباكستان علاقات تاريخية متنامية وتعاون إيجابي لخير شعبي البلدين

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في تصريح بمناسبة إطلاق الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، أن البلدين الصديقين طورا منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علاقات راسخة، مشيراً إلى مواصلة القيادة الرشيدة البناء على هذه العلاقات بما يضمن استدامة التعاون الإيجابي الهادف لتحقيق الخير والازدهار لشعبي البلدين الصديقين.

وقال محمد القرقاوي إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل العمل لتعزيز التعاون، ودفع مسيرة الشراكة الإيجابية المثمرة مع جمهورية باكستان، وتوسيع مجالاتها، بما يعزز مسيرة العلاقات في مختلف المجالات، ويسهم في تحقيق الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين.

تبادل المعرفة لتحديث الإدارة الحكومية

وسيعمل البلدان من خلال الشراكة على التعاون في تحسين الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ونماذج التطوير في المجالات ذات الصلة، فيما تغطي الشراكة مجالات مثل الحوكمة الرشيدة، وتخطيط التنمية، وإصلاحات القطاع الحكومي، وتنمية الموارد البشرية، والتخطيط الحضري، والعلوم والتكنولوجيا.

وتعكس الشراكة التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في القطاع الحكومي، والتعاون في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير الحكومي.

عبد الله لوتاه: توسيع نطاق التعاون في مجالات العمل الحكومي

وأكد عبد الله لوتاه أن إطلاق الشراكة بين حكومتي الإمارات وباكستان في مجالات التحديث الحكومي، تعكس توجهات قيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية عموماً، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات العمل الحكومي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع الحكومي خصوصاً، مشيراً إلى أن الزيارة هدفت لاستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجهات الحكومية، ودعم الجهود لتطوير العمل الحكومي وتحديثه.

وقال عبد الله لوتاه إن دولة الإمارات وجمهورية باكستان تتمتعان بعلاقات وروابط تاريخية متميزة، وإن الاتفاقية الجديدة، تأتي ضمن مبادرات حكومة الإمارات لترجمة توجهات القيادة الرشيدة بتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، وإحداث نقلات نوعية على مختلف صعد التعاون الثنائي.

في سياق متصل، التقى معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان، وفد حكومة دولة الإمارات، كما التقى الوفد في اجتماع آخر، معالي الأستاذ الدكتور أحسن إقبال شودري وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة، بحضور معالي بلال كاياني وزير دولة للشؤون المالية في حكومة جمهورية باكستان، وشهد الاجتماعان بحث المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي والابتكار في القطاع الحكومي.

-انتهى-

#بياناتحكومية