- بالشراكة مع "ممتلكات" وكجزء من محفظة مجموعة M42 العالمية، يهدف هذا المشروع الرائد إلى توفير خدمات الرعاية الطبية وتعزيز جودتها واستمراريتها، انسجامًا مع رؤية البحرين 2030.

المنامة، البحرين: في إطار التحضيرات للافتتاح الرسمي في نهاية العام الحالي، استقبلت "أمانة للرعاية الصحية – البحرين"، أول منشأة متخصصة في الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل للحالات الحرجة في المملكة، وفداً من كبار المسؤولين تضمن كل من سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة، قائد الخدمات الطبية الملكية، وسعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، وسعادة الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة، المدير العام للسياسات والتنسيق في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الزيارة، رافق الدكتور محمد الساعاتي، الرئيس التنفيذي لـ "أمانة للرعاية الصحية – البحرين"، الوفد في جولة داخل مرافق المنشأة والتي تم تطويرها بالشراكة مع ممتلكات وشبكة M42 المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية العالمية المستوى، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 100 سرير، وستوفر بيئة علاجية متخصصة لرعاية المرضى طويلة الأمد، والدعم التنفسي المتقدم، وبرامج إعادة التأهيل الشاملة، والمصممة لتلبية احتياجات المرضى ممن يحتاجون متابعة طبية وتأهيلية متواصلة.

تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية بين ممتلكات ومجموعة M42 التزام الطرفين بتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع البحريني المحلي في مجال الرعاية الصحية، ودعم تطوير القطاع ضمن منظومة صحية متكاملة ومستدامة. وبالاعتماد على نموذج "أمانة للرعاية الصحية" المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2013، تهدف المنشأة إلى توفير مستوى جديد ومتقدم من الخدمات الطبية في البحرين، وتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة الناجم عن الحالات الحادة والحرجة التي تتطلب رعاية طويلة الأمد، إلى جانب تحسين نتائج رعاية المرضى وتعزيز مرونة وتنوع منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

تجمع منشأة أمانة للرعاية الصحية - البحرين بين القدرات السريرية المتطورة والبيئة الشبيهة بالمنزل، كما توفر غرفًا خاصة للمرضى، ومساحات مجتمعية تراعي الخصوصية الثقافية، وصالات علاج طبيعي وتأهيلي حديثة، بالإضافة إلى حوض للعلاج المائي وحديقة تفاعلية.

وسيتلقى المرضى رعاية متكاملة على مدار الساعة من قبل فريق مهني متعدد الاختصاصات، يشمل نخبة من الأطباء وطواقم التمريض والمعالجين في مجالات التنفس، النطق، وإعادة التأهيل الوظيفي والبدني، مع مراعاة القيم المجتمعية البحرينية.

ومع اقتراب اكتمال الأعمال الإنشائية، تستعد "أمانة للرعاية الصحية – البحرين" للارتقاء بمستوى خدمات الرعاية المتخصصة والتعافي ودعم استمرارية الخدمات الطبية من خلال إدخال مسارات علاجية مبتكرة، لتكون معيارًا يحتذى به داخل المملكة وخارجها في مجال تقديم رعاية طبية وتأهيلية متخصصة وشاملة تضع المريض واحتياجاته في مقدمة أولوياتها.

نبذة عن "أمانة للرعاية الصحية – البحرين":

أنشئت أمانة للرعاية الصحية - البحرين، جزء من مجموعة M42 بالشراكة مع ممتلكات، وهي أول منشأة من نوعها في مملكة البحرين مصمَّمة بالكامل لتقديم رعاية متخصصة طويلة الأمد وإعادة تأهيل ما بعد الحالات الحادة. وبالاستفادة من خبرة "أمانة للرعاية الصحية" الموثوقة والمثبتة في دولة الإمارات منذ عام 2013، توفر أمانة للرعاية الصحية - البحرين خطط علاج مخصَّصة ورعاية تعاطفية وبيئة ودودة أقرب إلى بيئة المنزل، مصمَّمة لدعم المرضى وأسرهم في كل خطوة من خطوات رحلة العلاج والتعافي.

