دبي: استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة في زيارة رسمية هدفت إلى تعزيز العلاقات المؤسسية وتوسيع مجالات التعاون المشترك في العمل الجمركي واللوجستي والتقني، بما يواكب التطورات المتسارعة في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وترأس وفد جمارك دبي سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، المدير العام، يرافقه عدد من المديرين التنفيذيين، فيما ترأس الوفد العُماني المقدم خليفة بن طالب بن عيسى المسقري، مدير جمارك ظفار، وضم الوفد عدداً من المسؤولين المختصين في نظم المعلومات والمناطق الحرة والعمليات الجمركية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع تنسيقي موسّع جرى خلاله بحث سبل تطوير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في جمارك دبي، خاصة في مجالات الحلول الذكية، وأتمتة العمليات، وتسهيل التجارة، وتعزيز الامتثال وفق أعلى المعايير العالمية.

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات نظم المعلومات، وتطوير المناطق الحرة، وتبني التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات الجمركية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية ودعم متطلبات المرحلة المقبلة.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز مكانتهما كمراكز لوجستية وتجارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

-انتهى-

