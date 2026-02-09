أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا و"جامعة بادوفا" الإيطالية، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين المؤسستين.

وقع سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة والبروفيسورة دانييلا مابيللي، رئيسة جامعة بادوفا على مذكرة التفاهم التي تعكس التزام الجامعتين بدفع عجلة التطور في مجال المعرفة وتشجيع التميز الأكاديمي وتعزيز التعاون الدولي.

وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "تتماشى هذه الاتفاقية مع جامعة بادوفا مع التوجه الاستراتيجي لجامعة خليفة والمتمثل في دفع عجلة التقدم في تحقيق الأولويات البحثية الوطنية والدولية من خلال شراكات مُنَظَّمَة وعالية القيمة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات البحثية وتمكين التطوير المشترك للبرامج العلمية المتقدمة ودعم مسارات الابتكار التي تترجم التميز الأكاديمي إلى أثر اجتماعي واقتصادي ملموس. وتؤكد هذه الشراكة على التزام الجامعة بالمساهمة في تطوير عملية التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق أهداف السياسات العلمية العالمية".

وقالت البروفيسورة دانييلا مابيللي: "تمثل مذكرة التفاهم خطوة هامة في توطيد علاقات جامعة بادوفا مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية الدولية. ويستند التعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى رؤية مشتركة لدور الجامعة عمومًا كمكان لإنتاج المعرفة وتبادلها وقادر على التصدي للتحديات العالمية الهامة من خلال البحث متعدد التخصصات وتدريب الأجيال الجديدة وتعزيز الحوار بين المنتمين إلى خلفيات علمية وثقافية مختلفة. وتؤكد هذه الاتفاقية، في سياق دولي متسارع التغير، على التزام جامعة بادوفا بتشجيع التعاون والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، على نحو يُسهِم في تطوير حلول علمية وتكنولوجية تفيد المجتمعات في المستقبل".

وسيركز التعاون بين الجامعتين على المنصات البحثية متعددة الاختصاصات التي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والعلوم الطبية الحيوية والاستدامة، بدعمٍ من البنية التحتية البحثية المشتركة والتنقل المُنَظَّم لأعضاء الهيئة الأكاديمية بين المؤسستين والبرامج التعليمية التنسيقية.

تركز مذكرة التفاهم أيضًا على تعزيز نقل التكنولوجيا ودعم البحوث التطبيقية ونظم الابتكار من خلال الاتفاقيات المشتركة مع القطاع الصناعي والمعاهد البحثية والجهات المعنية بصياغة الأُطُر السياسية، بما يضمن مساهمة النتائج البحثية في التقدم العلمي وتطوير القوى العاملة وتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

