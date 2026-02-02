رسّخت جامعة حمدان بن محمد الذكية مكانتها كمرجع عالمي في تطوير التعليم العالي الرقمي والذكي، من خلال استضافتها اجتماع رؤساء الجامعات لتحالف إطار القياس المرجعي للتعليم العالي، والذي يُعد منصة دولية رائدة لتبادل الخبرات وصياغة التوجهات المستقبلية للتعليم العالي.

وافتُتح الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها البروفيسور حسين باغيروف، رئيس جامعة غرب قزوين في جمهورية أذربيجان، أكد خلالها أهمية التعاون الدولي في الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ ثقافة التميز الأكاديمي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى لرؤساء جامعات ونواب رؤساء وقادة أكاديميين من مؤسسات تعليمية مرموقة ومنظمات دولية، بهدف تعزيز التعاون العالمي في مجالات الجودة والابتكار والتحول الرقمي في التعليم العالي. ومن خلال هذا الدور التنسيقي، تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية قيادة إحدى المنصات الدولية المعنية بقياس التميز المؤسسي ودعم الابتكار في منظومات التعلم الرقمي.

كما رحّب التحالف بانضمام أربعة أعضاء دوليين جدد، في خطوة تعكس اتساع نطاقه الجغرافي وتعزز حضوره العالمي، وهم:

الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك( UNAM ) - المكسيك

) - المكسيك جامعة بافاريا للأعمال والتكنولوجيا (HDBW) - ألمانيا

- ألمانيا جامعة ترينيتي في آسيا (TUA) - الفلبين

- الفلبين المدرسة الرقمية – دولة الإمارات العربية المتحدة

ويعكس هذا التوسع تنامي مكانة التحالف كشبكة عالمية مؤثرة في ضمان الجودة والابتكار في التعليم العالي، مع حضور فاعل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

واستعرض المشاركون أبرز إنجازات التحالف لعام 2025، وفي مقدمتها إطلاق التقرير العالمي للقياس المرجعي 2025، الذي يُعد أحد المخرجات الاستراتيجية للتحالف، ويقيس مستوى نضج وأداء المؤسسات التعليمية في بيئات التعلم الرقمية والمفتوحة والذكية.

كما ناقش الاجتماع إطار الجودة للتعليم التراكمي (Stackable Education)، الذي أعدّته اللجنة الفنية للتحالف بتنسيق من جامعة حمدان بن محمد الذكية، بما يعزز دور الجامعة في صياغة السياسات العالمية وأفضل الممارسات في مجالات التعليم التراكمي والاعتمادات المصغّرة (Micro-credentials).

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على الأولويات الاستراتيجية للتحالف لعام 2026، وفق المقترح الذي قدمه سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والتي تركز على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وتأثيره على نماذج الأعمال الجامعية والاستدامة المؤسسية، إضافة إلى تعزيز التعليم التراكمي والاعتمادات المصغّرة كركائز أساسية للتعلم مدى الحياة وجاهزية القوى العاملة.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: "من خلال هذا التحالف، لا تكتفي جامعة حمدان بن محمد الذكية بقياس جودة التعليم، بل تسهم بفاعلية في صياغة مستقبل التعليم العالي. إن التزامنا يتمثل في أن يقود التحول الرقمي ذكاءٌ اصطناعي أخلاقي، ونماذج أعمال مستدامة، ومسارات تعليمية مبتكرة مثل التعليم التراكمي والاعتمادات المصغّرة. وبالتعاون مع شركائنا العالميين، نعمل على بناء إطار يمكّن الجامعات من البقاء مرنة، وشاملة، وقادرة على إحداث أثر حقيقي في عالم سريع التغير".

وشهد الاجتماع مشاركات من منظمات دولية وجامعات مرموقة، من بينها الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي (ANQAHE)، والجامعة الدولية التليماتية (UNINETTUNO) في إيطاليا، ومنظمة الكومنولث للتعلم، والرابطة الأوروبية لجامعات التعليم عن بُعد (EADTU)، وجمع 31 ممثلاً من 18 مؤسسة عضواً، بما يعكس الانسجام القوي بين أعمال التحالف والأجندات الدولية لتطوير التعليم العالي.

ومن خلال استضافة وقيادة هذه المنصة الاستراتيجية، تواصل جامعة حمدان بن محمد الذكية ترسيخ موقعها كنقطة مرجعية عالمية في مجالات التعلم الذكي، والتعليم الرقمي، وضمان الجودة في التعليم العالي المعزز بالتكنولوجيا، انسجاماً مع رؤيتها في دفع الابتكار، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ نموذج تعليمي مرتكز على المتعلم على المستوى العالمي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف: +971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتحكومية