أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار عام الأسرة الذي يؤكد أن تنمية الطفولة المبكرة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، نظّمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع جامعة العين، الملتقى الرابع لتعاون الجامعات في مجال رأس المال البشري لتنمية الطفولة المبكرة، بمشاركة نخبة من الجامعات والشركاء الاستراتيجيين، بهدف توحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في دعم وتمكين القوى العاملة في مجال الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي.

وركّزت أجندة الملتقى على مناقشة الأولويات المشتركة، وفرص التعاون العملي بين الجامعات والشركاء، بما يشمل تبادل الخبرات والرؤى، ومشاركة الممارسات والتجارب الناجحة بين المؤسسات، واستكشاف فرص تعاون جديدة تدعم جهود الهيئة، لا سيما استراتيجية رأس المال البشري لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة 2030، التي تم تطويرها بالتعاون مع أكثر من 13 جهة حكومية وجامعة.

وقالت سعادة الدكتورة حصة علي الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: " تتشكل السنوات الأولى من حياة الطفل من خلال لحظات يومية بسيطة، مثل تعلم الطفل نُطق كلمته الأولى، أو اتخاذ خطواته الأولى، أو شعوره بالأمان الذي يمنحه الثقة للاستكشاف. وتعتمد هذه اللحظات على البالغين المحيطين بالطفل، وهو ما يؤكد أهمية بناء كوادر قوية ومؤهلة في مجال تنمية الطفولة المبكرة. وتؤدي الجامعات دورًا محوريًا في إعداد المعلمين ومقدمي الرعاية والأخصائيين، ومن خلال التعاون يمكننا تحويل البحث العلمي والتدريب إلى ممارسات عملية تلبي احتياجات الأطفال والأسر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي"

وأضافت الدكتورة الكعبي، "تهدف استراتيجيتنا إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في كوادر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة 0% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع مستويات الكفاءة من 56% إلى 100%، وزيادة رضا الممارسين إلى 40%."

وأشارت إلى أنه حتى تاريخه تم تحديد ورسم خريطة لـ 97 دورًا وظيفيًا مرتبطًا بتنمية الطفولة المبكرة في قطاعات الصحة والتعليم وحماية الطفل ودعم الأسرة، بما يعزز الدور المهم الذي تضطلع به الجامعات في مواءمة البرامج الأكاديمية ومسارات التدريب مع احتياجات القطاع المتنامية.

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي، رئيس جامعة العين: "تولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا استثنائيًا بتنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها أولوية وطنية وركيزة أساسية للتنمية البشرية المستدامة. وفي جامعة العين، نؤمن بأن التعليم النوعي في مرحلة الطفولة المبكرة يبدأ بإعداد معلمين مؤهلين على أعلى المستويات. ويجسّد هذا التوجه برنامج دبلوم الدراسات العليا المهني في تعليم الطفولة المبكرة، وهو برنامج مدته عام واحد يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي وبناء القدرات القيادية، بما يهيئ الخريجين للعمل في مجالات التدريس وتطوير المناهج وقيادة البرامج التعليمية".

وشهد الملتقى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الجامعات والجهات الشريكة، بما في ذلك جامعة العين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، وجامعة الإمارات، وجامعة نيويورك أبوظبي، جامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة خليفة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

ويُعد الملتقى الرابع لتعاون الجامعات في مجال رأس المال البشري لتنمية الطفولة المبكرة منصة نصف سنوية تنظّمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة منذ عام 2023، تجمع الجامعات المحلية والجهات الشريكة، وتوفّر مساحة للنقاش حول سبل تعزيز وتطوير القوى العاملة في مجال الطفولة المبكّرة من خلال التعلم المشترك والتعاون البنّاء.

عن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

تعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تحقيق النمو الأمثل للأطفال وتعزيز رفاهيتهم ابتداء من فترة الحمل وحتى سن الثامنة، من خلال التعاون مع الشركاء وتمكينهم ودعم تطوير السياسات ذات الصلة، وتوجيه عملية صنع القرار من خلال الأبحاث، واحتضان الأفكار المبتكرة، وتمكين قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتقييم التقدم الذي يشهده القطاع، وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكرين. رؤيتنا هي تمكين كل طفل صغير من تحقيق الازدهار والوصول إلى أقصى قدراته في بيئة آمنة وداعمة للأسرة.

