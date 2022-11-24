الشارقة: أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، "دليل الشارقة الإرشادي لتخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل"، المعد من قبل مكتب الشارقة صديقة للطفل، التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع مجلس الشّارقة للتخطيط العمراني، والذي يعد حلقة في سلسلة المبادرات التي تعزز المكانة الإقليمية والدولية لإمارة الشارقة كأول مدينة صديقة للطفل في المنطقة.

يهدف الدليل إلى وضع إطار مرن قادر على مواكبة المستجدات لتعزيز الحياة الاجتماعية لدى الأطفال واليافعين، بحيث يلبي المتطلبات الحالية لهم، ويشجع على الابتكار والإبداع في التخطيط للمستقبل. بالإضافة إلى تعزيز نهج الشراكة والتنسيق في عمليات تخطيط وتصميم الأماكن العامة الصديقة للطفل، وتطوير موارد تدعم رؤية إمارة الشارقة في تخطيط وتسليم واستكمال المتطلبات وفق السياسة العامة لتصبح مدينة صديقة للعائلة.

ويستهدف الدليل مختلف المساهمين والعاملين في تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الأماكن العامة، ويعتبر مرجعاً متفرداً على الصعيد الإقليمي والعالمي، حيث يحتوي على عشرة مبادئ إرشادية للأماكن العامة الصديقة للطفل، مستندةً إلى أفضل الممارسات والمقاييس المحلية والدولية، ويسعى إلى دعم الشراكات في تصميم وتنفيذ الأماكن العامة التي تلبي احتياجات الأطفال والعائلات، لجعل إمارة الشارقة مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وتم تصميم الدليل من أجل دعم المتخصصين في قطاع تخطيط وتطوير الأماكن العامة المفتوحة ضمن مستويات ثلاثة، إذ يشمل نطاق الموقع الذي يقام فيه المشروع، أو على نطاق الحي، ثم على نطاق المدينة ككل، بحيث تلبي المساحات المنفذة متطلبات الفئات المختلفة للاستمتاع بها، إضافة إلى خلق بيئة ترحب بالأطفال وتشجع على التفاعل بين الأجيال.

وفي تصريح لها حول اعتماد الدليل، قالت سعادة الدكتورة خولة الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: "تمثل الأسرة حجر أساس تكوين المجتمعات، والعنصر الذي كانت ولم تزل تركز على رعايته قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي آمنت بأن أطفال اليوم هم صناع مستقبل الإمارات، ومن هنا يمثل الدليل فصلاً جديداً من كتاب الإنجازات الرائدة للشارقة، الإمارة التي رفعت شعار التماسك الأسري والعناية بالطفل في مختلف توجهاتها وسياساتها التنموية، حتى غدت المدينة الصديقة للأسرة والعائلة، والتي تحتضن براءة الأطفال ليمارسوا هواياتهم، ويمرحوا بكل آمان في ربوعها ومرافقها المؤهلة لاستقبالهم واحتواء مهاراتهم وهواياتهم، وتوفير الرفاهية لهم".

وقالت الدكتورة حصة الغزال، مديرة مكتب الشارقة صديقة للطفل: "يعبر إنجاز هذا الدليل عن المكانة المرموقة التي احتلتها الشارقة على خارطة المدن الصديقة للطفل، حيث يمثل واحداً من الإنجازات العالمية الرائدة في وضع المعايير الكفيلة بتمتع الأطفال ببيئة معمارية تراعي احتياجاتهم، وتلبي متطلبات تنشئتهم بوصفهم عناصر البناء المستقبلي للمجتمعات، حيث تضمن لهم تلك المعايير ممارسة نشاطاتهم المتعددة في بيئة آمنة تضمن لهم التمتع بالصحة والرفاه، وتوفر لهم الخدمات الأساسية من التعليم الجيد، والمجتمع المحتضن لهم دون أي تفرقة، وأماكن اللعب والترفيه القائمة على تعزيز روح الاستكشاف وتنمية المهارات المتعددة لدى الأطفال".

بدوره قال المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشّارقة للتخطيط العمراني "بعد حصولها على لقب "الشارقة صديقة للطفل" كأول مدينة تلبي المعايير الدولية في المنطقة، لم تزل الإمارة تسعى للارتقاء بمستوى الأماكن العامة لتعزّز مكانتها التي أولتها إياها جهود قيادتها الرشيدة في تعزيز بيئة الإمارة لتخدم جميع أفراد المجتمع من الأطفال والعائلات، ولتكون مكاناً مفضلاً وجاذباً وأكثر ارتقاء في تطبيق تلك المعايير، عمل مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، بتعاون مثمر مع "مكتب الشارقة صديقة للطفل" على إعداد دليل الشارقة الإرشادي لتخطيط الأماكن العامة الصديقة للطفل، كجزء من مشروع أشمل للتخطيط العمراني الصديق للطفل".

وأضاف: "يؤكد الدليل أهمية توزيع الأماكن العامة في جميع أنحاء المدينة بشكل نسبي ومتساوٍ، وضرورة إيجاد نظام توزيع جيد للأماكن العامة المفتوحة، التي يستطيع الجميع الوصول إليها، مع مراعاة وجود مناطق

ترفيهية تساعد على تعزيز جمال المدينة وجودة بيئتها، من مساحات خضراء، وملاعب للأطفال، وساحات ومتنزهات ومرافق ترفيهية وثقافية متنوعة تلبي حاجة الأطفال البنيوية والفكرية بآن معاً".

ويعتبر الدليل مرجعاً تطبيقياً لمشروع التخطيط العمراني الصديق للطفل، الذي أطلقه "مكتب الشارقة صديقة للطفل" العام الماضي 2021، وقام بتطويره مشروع التخطيط العمراني الصديق للطفل التابع للمكتب، بشراكة استراتيجية مع منظمة اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني ويمكن إيجاد نسخة الكترونيّة للدّليل (E-book) على الموقع الخاص بمكتب الشّارقة صديقة للطّفل . https://sharjahchildfriendlyoffice.ae/ar/

#بياناتحكومية

- انتهى -