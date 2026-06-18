وفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن وزارة السياحة، استقبلت المملكة العربية السعودية نحو 37.2 مليون سائح داخلي ودولي في الربع الأول من عام 2026، مع تقدير الإنفاق السياحي بنحو 82.7 مليار ريال سعودي

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الرياض، تماشياً مع رؤية المملكة 2030, يشهد قطاع الضيافة والسياحة تخرّج دفعة جديدة من برنامج "تحسين" التابع لـ ماريوت الدولية, حيث احتفت الشركة بتخريج أكثر من 40 مشاركاً من برنامجها القيادي "تحسين" في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لتأهيل كوادر وطنية تدعم نمو قطاعي السياحة والضيافة في المملكة وتعزز حضورها محلياً وعالمياً.

وفقاً لأحدث المؤشرات الصادرة عن وزارة السياحة، استقبلت المملكة العربية السعودية نحو 37.2 مليون سائح داخلي ودولي في الربع الأول من عام 2026، مع تقدير الإنفاق السياحي بنحو 82.7 مليار ريال سعودي. وفي ظل هذا النمو المستمر، يتزايد الطلب على الكفاءات المؤهلة في قطاع الضيافة، مما يعزز أهمية مبادرات مثل برنامج "تحسين" التابع لماريوت الدولية في تطوير المواهب الوطنية ودعم مسيرة نمو القطاع السياحي في المملكة. وفي هذا السياق، استقبلت الشركة أكثر من 50 مشاركاً في الدفعة الجديدة من برنامج "تحسين"، تأكيداً على التزامها المستمر بتأهيل الكفاءات الوطنية وإعداد جيل جديد من قادة قطاع الضيافة في المملكة.

قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقطاع الفنادق الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والقائد العالمي لعلامة ديزاين هوتيلز لدى ماريوت الدولية: "يُواصل برنامج 'تحسين' ترجمة التزام ماريوت الدولية الحقيقي على أرض الواقع بالاستثمار في الكفاءات السعودية وتمهيد الطريق أمام قادة قطاع الضيافة المستقبليين في المملكة. نحن فخورون برؤية البرنامج ينمو موسماً بعد موسم وهو يزود المشاركين بالمهارات والخبرات والصفات القيادية التي تمكنهم من التفوق والازدهار في هذا القطاع."

وقد تم تطوير برنامج "تحسين" عام 2017 بالشراكة مع جامعة كورنيل، حيث يُقدّم منهجاً دراسياً مُخصصاً للغاية يمتد على 12 شهراً، يجمع بين الخبرة التشغيلية والتطوير القيادي والتعلم التطبيقي في مختلف أقسام الفنادق. ويُواصل البرنامج أداء دورٍ محوري في إعداد جيل جديد من قادة قطاع الضيافة، مع دعمه لطموحات رؤية السعودية 2030 ومواكبة النمو المتواصل لقطاع السياحة. يندرج برنامج "تحسين" ضمن منصّة ماريوت الدولية للاستدامة والأثر الاجتماعي، "خدمة 360: عمل الخير في كل اتجاه"، التي ترسم معالم الطريقة التي تترك بها الشركة أثراً إيجابياً ومستداماً أينما تتواجد. وتُعدّ فكرة "التمكين عبر الفرص" إحدى الأولويات الرئيسية لمنصّة "خدمة 360"، ويُشكّل برنامج "تحسين" مثالاً قوياً على هذا الالتزام قيد التنفيذ.

يمتدّ برنامج "تحسين" اليوم ليشمل ثماني دفعات منذ انطلاقته وقد استقبل ما يُقارب 320 مشاركاً. وحتى عام 2026، شغل نحو 70% من خريجي البرنامج مناصب قيادية في فنادق ماريوت بالمملكة، مساهمين بذلك في تحقيق التميز التشغيلي وصناعة مستقبل قطاع الضيافة في السعودية. كما سجّلت الشركة أكثر من 300 ترقية لخرّيجي "تحسين"، ممّا يعكس الأثر المتواصل للبرنامج في تطوير المسارات المهنية. وجسّدت أحدث دفعة من الخريجين استمرار تركيز البرنامج على التنوع والشمول، حيث مثّلت النساء 55% من الدفعة. ومنذ انطلاق البرنامج، بلغت نسبة المشاركة النسائية في "تحسين" 44%.

وفي حديثه عن رحلته كأحد خريجي برنامج "تحسين" لعام 2026، قال يزن بخيت، مشرف قسم الأغذية والمشروبات في فندق الريتز كارلتون جدة: "كان برنامج 'تحسين' تجربة قيّمة بامتياز، أتاحت لي فرصة تعزيز عقليتي القيادية وصقل قدراتي المهنية ودعم نمّوي على الصعيدين الشخصي والمهني."

نبذة عن ماريوت الدولية:

تتخذ شركة ماريوت الدولية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MAR) من مدينة بيثيسدا بولاية ماريلاند الأمريكية مقراً لها، وتضمّ محفظة من العلامات التجارية المتميزة التي تشمل قطاعات الفنادق الفاخرة والراقية والمختارة والمتوسطة وطويلة الإقامة وشاملة الخدمات، وذلك بأكثر من 9,900 عقار في 146 دولة ومنطقة حول العالم وذلك وفقاً لبيانات 31 مارس 2026. تدير ماريوت عقاراتها بموجب أنظمة الامتياز والتشغيل والترخيص عبر مجموعة واسعة من المنتجات الفندقية والسكنية ونظام تقاسم الوقت (تايم شير) واليخوت والوجهات الخارجية وغيرها من حلول السكن. وتُقدّم الشركة برنامج "ماريوت بونفوي"®، منصة السفر الحاصلة على جوائز كبرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط www.marriott.com، وللاطلاع على أحدث أخبار الشركة، يُرجى زيارة www.marriottnewscenter.com. كما يمكنكم متابعتنا على فيسبوك، وعبر حساب @MarriottIntl على منصتي X وإنستغرام.

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