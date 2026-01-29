م. آية أسامة: التعليم وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قائم على المعرفة

القاهرة: أعلن معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، التابع لمعاهد الوادي العليا بالقليوبية، عن تنظيم وعقد السيمينار الدولي الأول بعنوان «التعليم وريادة الأعمال: محركان لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الحوكمة الاقتصادية والبيئية والعمرانية». وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، ومؤسسة جيزة للأنظمة،

يعقد السيمينار الدولي الأول الذي ينظمه المعهد، تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد الموافق الأول من فبراير 2026، بفندق هيلتون هليوبوليس – قاعة كانيون، في تمام الساعة 9 صباحاً بحضور الدكتور جورا مبوب، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة جورا للمرصد العالمي لتحويل الأبحاث إلى إجراءات (نيويورك).

ويأتي تنظيم هذا السيمينار تأكيدًا للتوجه نحو دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين التعليم وريادة الأعمال، وفي إطار سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة التي تهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اتفاقيات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية، وتعزيز الشراكات المؤسسية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي في مجالات التخطيط العمراني والحوكمة الاقتصادية والبيئية، بما يعكس التزام المعهد بأعلى معايير الجودة الأكاديمية والإدارية.

وقالت المهندسة أية أسامة، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا، إن السيمينار الدولي يعكس التزام المعاهد بدورها الأكاديمي والمجتمعي في دعم قضايا التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعليم وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وأن المعاهد تحرص على تحقيق أعلى مستويات الجودة والالتزام في جميع برامجها ومبادراتها العلمية.

ويشهد السيمينار مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين متخصصين في مجالات التنمية والبيئة والحوكمة، وممثلين عن المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حوارًا علميًا وتشاركيًا شاملًا حول القضايا المطروحة.

ودعا معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا جميع المهتمين والباحثين والمتخصصين إلى التسجيل والمشاركة عبر الرابط الإلكتروني https://forms.gle/YeRAbsm99h43XAPD8

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل عبر الهاتف رقم +2 01017035587 أو البريد الإلكتروني rana.alaa@sva.edu.eg.

