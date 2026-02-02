أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن تعاونها مع "صفاء"، المنصة الوطنية الرائدة لتعويض الكربون والعمل المناخي وإحدى شركات مجموعة ممتلكات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة وتبنّي نهج متكامل يوازن بين النمو المؤسسي والمسؤولية البيئية، تماشياً مع التوجهات الوطنية لمملكة البحرين في مجال الاستدامة.

ويهدف هذا التعاون إلى استكشاف الفرص التي تسهم في ترسيخ الممارسات البيئية المسؤولة ضمن عمليات "بنفت" وتوجهاتها الاستراتيجية، وبحث مجالات العمل المشترك التي تدعم مبادرات "بنفت" في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن أنشطتها التشغيلية، بما يسهم في الحد من الأثر البيئي وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد.

وتسعى "بنفت" من خلال هذا التعاون إلى توسيع نطاق شراكاتها مع الجهات الوطنية المتخصصة في مجالات العمل البيئي والاستدامة، والاستفادة من الحلول المبتكرة التي تسهم في دعم مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر، انسجاماً مع توجهات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، والمساعي الوطنية الهادفة إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالواحد الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة بنفت: "سعداء بالتعاون مع منصة "صفاء" انطلاقاً من التزامنا بدمج الاستدامة في صميم أعمالنا،، واستكشاف حلول مبتكرة تسهم في تقليل الأثر البيئي للشركة وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، بالاستفادة من الخبرات المتخصصة التي توفرها منصة "صفاء" في مجال العمل المناخي والاستدامة البيئية، بما يضمن مواءمة استراتيجياتنا المؤسسية مع أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة، وتعزيز ثقافة الاستدامة داخل بيئة العمل، بما يواكب تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر استدامة".

من جانبه، قال السيد طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لمنصة صفاء: "نفخر بتعاوننا مع شركة "بنفت" الذي يمثّل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العمل البيئي والمناخي في المؤسسات، خاصةً وأن "بنفت" تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم جهود الاستدامة والعمل المناخي، كما يعكس هذا التعاون أهمية الشراكات بين القطاعات المختلفة في تسريع تبني الحلول البيئية الفاعلة، وتمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها في تعويض الكربون وتعزيز التزامها بالمسؤولية البيئية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

الجدير بالذكر بأن شركة صفاء هي منصة رائدة لتعويض الانبعاثات الكربونية تدعم الجهود في مجال تحقيق الاستدامة والتحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون في مملكة البحرين، حيث تواصل صفاء جهودها في مجال توفير الحلول البيئية والأدوات المبتكرة التي تمكّن المؤسسات والأفراد من تتبّع بصمتهم الكربونية واتخاذ خطوات عملية نحو تعويضها لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

