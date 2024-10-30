دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين بالمشاركة في الموسم الثالث لسوق الفريج، والذي سيجري تنظيمه خلال الفترة 13 - 29 ديسمبر 2024 في حديقة الورقاء 3، والفترة 3 - 19 يناير 2025 في حديقة بحيرة البرشاء.

ويعد سوق الفريج من أبرز المبادرات المجتمعية التي تنظمها بلدية دبي بشكل سنوي، وهي تمتاز ببعد اقتصادي واستثماري، حيث تهدف إلى ترسيخ ثقافة الإنتاج والعمل المحلي في إمارة دبي، وتعزيز إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، وذلك عبر فتح قنوات تواصل تجارية جديدة للأسر المُنتجة والمواطنين من أصحاب المشاريع، وتوفير بيئة مناسبة لعرض منتجاتهم وبيعها مباشرةً للجمهور، وتشجيع سكّان المدينة على دعم المنتجات المحلية.

ويأتي تنظيم سوق الفريج بالانسجام مع رؤية إمارة دبي الهادفة إلى تحقيق أفضل مستويات جَودة الحياة، وامتدادًا لجهود البلدية المتواصلة لتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع من المواطنين، ورفع مستوى التنافسية بينهم لتقديم أفضل منتج وأقل سعر للمستهلك، إضافةً إلى دعم القطاع الأسري وتعزيز الثقة في المنتجات المنزلية.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة ببلدية دبي: "تواصل بلدية دبي العمل على ترسيخ ثقافة الأسر المنتجة في الإمارة، وتقديم التسهيلات للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال منحهم البيئة الملائمة للترويج لمنتجاتهم وتسويقها وبيعها مباشرةً للجمهور." وأضاف أن تنظيم الموسم الثالث لسوق الفريج يأتي بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال الموسمين السابقين، مشيرًا إلى أن سوق الفريج فعّالية تناسب كافة أفراد الأسرة، حيث يمكنهم الحصول على منتجاتً منزليةِ الصنع، وتناول المأكولات والمشروبات، والاستمتاع بأجواء شتاء دبي الخلّابة، والمشاركة في مجموعة من الورش والأنشطة المخصصة للأطفال من مختلف الأعمار.

وشهد سوق الفريج حضور أكثر من 95 ألف زائر خلال موسمه الأول، والذي جرى تنظيمه في حديقة بحيرة البرشاء في الفترة 18 - 27 ديسمبر 2022، وفي حديقة الورقاء 3 في الفترة 1 - 15 يناير 2023، فيما استقطب الموسم الثاني أكثر من 160 ألف زائر، بواقع 46،679 زائر في حديقة الورقاء 3 في الفترة 15 - 31 ديسمبر 2023، و113,733 زائر في حديقة بحيرة البرشاء في الفترة 5 - 21 يناير 2024.

ويمكن للجمهور زيارة سوق الفريج يوميًا من الساعة 4:30 عصرًا وحتى تمام الساعة 10:00 مساءً، وذلك خلال الفترة 13 – 29 ديسمبر في حديقة الورقاء 3، والفترة 3 – 19 يناير في حديقة بحيرة البرشاء. وسيشهد الموسم الثالث لسوق الفريج تنظيم مجموعة من الورش والفعّاليات الترفيهية.

وتعلن إدارة الحدائق العامة ببلدية دبي توفّر 30 كشك لأصحاب المشاريع المنزلية، و10 أكشاك للمشاريع المختصة بالمأكولات والمشروبات.

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