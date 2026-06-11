الرياض، المملكة العربية السعودية: برعاية وحضور صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، وفي مناسبة تمثل محطةً بارزةً في مسيرة الكلية ودورها في إعداد القادة وصنّاع السياسات، احتفت كلية كابسارك للسياسات العامة بتخريج الدفعة الأولى في برنامج ماجستير السياسات العامة، التي تضم 21 خريجةً وخريجاً، كما شهد الحفل تكريم الدفعتين الثانية والثالثة في برامج التدريب التنفيذي للقيادات، التي شملت البرنامج التنفيذي للقيادة العامة، والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين.

وكانت كلية كابسارك للسياسات العامة قد تأسست بقرار من مجلس الوزراء، صدر في 10/8/1445هـ، امتدادًا لما يحظى به قطاع التعليم وتنمية القدرات البشرية من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وبناءً على رؤية مستقبلية طرحها صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، لتكون الكلية منصة وطنية، متخصصة، في إعداد القيادات، وتطوير القدرات، في مجال السياسات العامة. بما يعزز بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبمناسبة تخريج كلية كابسارك للسياسات العامة الدفعة الأولى في برنامج ماجستير السياسات العامة، أكد المهندس فهد العجلان؛ رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، رئيس مجلس أمناء كلية كابسارك للسياسات العامة، أن التخرج ليس نهاية الرحلة، بل بدايتها، وأن ما يحمله الخريجون اليوم من شهادة علمية هو، في جوهره، مسؤولية ورسالة. وقال، في كلمته للخريجين: "كونوا سفراء للمعرفة، وروادًا للتغيير الإيجابي، ومسهمين في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة، واجعلوا من النزاهة والتميز وخدمة المصلحة العامة مبادئ راسخة في مسيرتكم المهنية."

ويؤكد تخريج الدفعة الأولى، في برنامج ماجستير السياسات العامة، وتكريم الدفعتين الثانية والثالثة في البرنامج التنفيذي للقيادة العامة، والبرنامج التنفيذي للقادة الناشئين، في كلية كابسارك للسياسات العامة، الدور المتنامي للكلية في إعداد وتمكين الجيل القادم من القادة والمتخصصين في مجالات السياسات العامة على المستويين الوطني والدولي، بما يسهم في دعم صناعة القرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال برامج أكاديمية وتنفيذية متخصصة تستجيب لاحتياجات التنمية الوطنية وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وكذلك دورها في تطوير قدرات القيادات والممارسين المهنيين من خلال مسارات تعليمية متخصصة في مجالات السياسات العامة، والقيادة، وصناعة القرار، الأمر الذي يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمشاركة بفاعلية في تطوير الأداء المؤسسي، ودعم التحول في القطاعات ذات الأولوية.

ويُعد برنامج ماجستير السياسات العامة أحد البرامج الأكاديمية الرئيسة في الكلية، حيث يهدف إلى إعداد قادة ومهنيين يمتلكون المهارات التحليلية والقيادية اللازمة للإسهام في صياغة السياسات العامة وتقييمها وتطويرها، بما يعزز جودة صناعة القرار ويدعم التنمية الوطنية. كما يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال مقررات متخصصة ومشروعات تطبيقية تركز على معالجة التحديات الواقعية في القطاعين العام والخاص.

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