تماشياً مع أهداف مركز النقل المتكامل لإرساء قطاع نقل مستدام وصديق للبيئة

المشروع إضافة نوعية لشبكة النقل العام ويدعم التنقل الجماعي في الإمارة

تعمل حافلات نظام النقل الجماعي بالطاقة الكهربائية دعماً لمنظومة النقل المستدام

تبلغ الطاقة الاستيعابية للحافلات 200 راكب ولا تحتاج إلى سكك حديدية

تشمل المرحلة التجريبية 25 محطة على مسار يبلغ طوله 27 كم تقريباً

أبوظبي: أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن بدء التشغيل التجريبي لمشروع مركبات نظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit - ART) في جزيرة أبوظبي، وذلك انطلاقاً من سعيه إلى تطوير منظومة وشبكة النقل العام بهدف تعزيز حركة التنقل لدى سكان إمارة أبوظبي وزوارها، وبما يدعم التنمية المحلية في مختلف القطاعات. وقد اتخذت الفرق المعنية كافة التدابير اللازمة لضمان تجهيز بنية تحتية متكاملة بصورة عالية من الكفاءة والجودة، وهو ما يتماشى مع منهجية المركز لضمان أعلى مستويات السلامة للركاب.

وبدأت المرحلة التجريبية للمشروع بتشغيل حافلات تعمل عبر نظام نقل من دون سكك حديدية مما يؤسس لمرحلة جديدة ومميزة من التطور التقني في قطاع النقل، حيث تشمل المرحلة التجريبية (25) محطة على مسار يبلغ طوله 27 كم تقريباً، فيما تعمل الخدمة أثناء المرحلة التجريبية من الجمعة إلى الأحد، وتنطلق الرحلة الأولى من الريم مول إلى المارينا مول مروراً بشارع زايد الأول وشارع الكورنيش بجزيرة أبوظبي.

وتهدف استراتيجية التنقل الذكي في إمارة أبوظبي إلى تعزيز وجود قطاع نقل فعال ومستدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع عبر رفع كفاءة منظومة النقل ودعم عملية التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة ومستدامة.

وتدعم الاستراتيجية الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما يسهم في تنوع وسائل التنقل والارتقاء بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي لتكون واحدة من أفضل الوجهات العالمية، للعيش والعمل والزيارة.

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