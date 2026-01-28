دبي: بحث وفد حكومي إماراتي آفاق تعزيز التعاون في مجالات الإدارة والعمل والتبادل المعرفي والتحديث الحكومي، بين حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، وناقش مستجدات وإنجازات الشراكة بين البلدين وسبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء إلى إسبانيا، التقى خلالها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، بحضور سعادة صالح أحمد السويدي سفير دولة الإمارات لدى مملكة إسبانيا، ومنال بن سالم المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي، عدداً من المسؤولين في الحكومة الإسبانية بينهم، أنخيل ألونسو نائب مدير ديوان مجلس الوزراء، وجوسيب لوبيرا مدير الاستشراف والمشورة العلمية في المكتب الوطني، وبيلار سانتشيزبيّا المدير العام للشؤون الخارجية، وبورخا مونريال مدير مكتب السياسات العامة.

وأكد عبد الله لوتاه أن العلاقات الثنائية بين حكومتي الإمارات وإسبانيا شهدت نمواً واسعاً، مشيراً إلى أن الشراكة في التحديث الحكومي تجسد رؤية الإمارات في توسيع آفاق التعاون الدولي وتمكين الحكومات من تحقيق أثر إيجابي على العمل الحكومي وتحسين جودة حياة المجتمعات، لافتاً إلى دور مكتب التبادل المعرفي كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع حكومات العالم.

وتشمل مجالات الشراكة وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في فبراير 2022، مجالات الإدارة وصناعة القرار والشفافية الحكومية والتوازن بين الجنسين وعدداً من المجالات المرتبطة بالكفاءة والأداء الحكومي.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي في عام 2018، بهدف تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع حكومات العالم، حيث أسس البرنامج شراكات استراتيجية مع عشرات الحكومات حول العالم، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً رائداً في التحديث الحكومي.

