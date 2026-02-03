في إطار تطوير خدماتها الرقمية، أعلنت هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع شركة «بنفت» عن إطلاق خدمة جديدة لفواتير الكهرباء والماء عبر تطبيق «بنفت بي»، والتي تمكّن المشتركين من إدارة فواتير الكهرباء والماء بكل يسر وسهولة.

وتتيح هذه الخدمة للمشتركين إمكانية الاستفادة من خدمة الخصم المباشر عبر تطبيق «بنفت بي»، حيث يقوم المشترك بتقديم طلب الاشتراك في خدمة الخصم الشهري من خلال قنوات هيئة الكهرباء والماء المعتمدة، ليتم بعدها استلام إشعار عبر تطبيق «بنفت بي»، ومن خلال هذا الإشعار يتم اختيار الحساب البنكي المراد استخدامه للخصم الشهري لفواتير الكهرباء والماء، بما يوفّر تجربة دفع رقمية آمنة وسلسة، وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وتوفّر الهيئة قنواتها المعتمدة للتقديم على هذه الخدمة، وتشمل فروع خدمات المشتركين، والخدمات الإلكترونية عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب المركز الافتراضي، وخدمة الزيارة المنزلية، ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة كوثر السيد عباس الموسوي، مدير إدارة حسابات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء، حرص الهيئة على تسهيل تجربة المشتركين من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة إدارة الفواتير، بما يرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويعزز رضا المستفيدين.

ومن جانبها، صرحت السيدة شفق عبد الرحمن الكوهجي، المدير العام المساعد لخدمات الدفع في شركة «بنفت»، أن إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء يعكس التزام «بنفت» بتطوير حلول مالية رقمية متقدمة، وتوفير تجربة دفع موثوقة وفق أعلى المعايير، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مجال الابتكار الرقمي.

وتواصل هيئة الكهرباء والماء تقديم مجموعة من الخدمات والحلول المتنوعة التي تدعم المشتركين في إدارة فواتيرهم بشكل فاعل، من بينها خدمة الخصم الثابت الشهري التي تسهم في تنظيم الالتزامات الشهرية، إلى جانب جهودها في تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك، والتشجيع على الاستعاضة بالأجهزة الموفّرة للطاقة بما يسهم في خفض قيمة الفواتير الشهرية ودعم الاستدامة.

-انتهى-

#بياناتحكومية