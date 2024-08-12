من خلال قنوات التجارة الإلكترونية و تفتح لهم آفاقاً جديدة

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة- وقعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وأمازون الإمارات مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين أعضاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر من رواد الأعمال والناشرين والشركات الصغيرة والمتوسطة من تسريع رحلة نمو أعمالهم من خلال قنوات تجارة التجزئة الإلكترونية، وتمكينهم من بيع منتجاتهم إلى ملايين العملاء على موقع Amazon.ae.

وتؤكد اتفاقية التعاون بين الجانبين التزام المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بتعزيز تجارب وخبرات رواد الأعمال في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية، كما تتماشى الاتفاقية مع رؤيتها الهادفة إلى دعم أعضائها وتعزيز معدل نمو أعمالهم، من خلال تمكينهم من الاستفادة من القدرات الاستثنائية التي تتمتع بها أمازون بما في ذلك الأدوات والخدمات والبرامج الحديثة ، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه فريق عمل الشركة، ما يسهم في تمكين الأعضاء من التوسع بنجاح في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها كلٌّ من سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وشينتان دهيبار، مدير متجر أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على تسريع وتيرة اكتساب الأعضاء للمعلومات والمعارف المتعلقة بالرقمنة والتجارة الإلكترونية، وتزويدهم بالدعم والتوجيه الشامل ما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم.

وتتيح المبادرة لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى مجموعة من خدمات أمازون، بما في ذلك الإرشاد المفصل والشامللمساعدة الشركات على التسجيل وطرح منتجاتها بكل سهولة على موقع أمازون، مع تنظيم فعاليات تثقيفية تتناول أساسيات البيع على الإنترنت على متجر أمازون، من خلال جلسات تدريبية، وورش عمل، وندوات عبر الإنترنت، إلى جانب دعم مخصص من فرق أمازون ما يضمن تجربة سلسة في رحلة التحول الرقمي للشركات.

وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: "نهدف من خلال اتفاقية التعاون مع أمازون الإمارات إلى تعزيز دعمنا للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها أمازون وانتشارها العالمي، ما يسهم في تمكين أعضائنا من ترسيخ حضورهم في المجال الرقمي وتوسيع قاعدة عملائهم بشكل كبير."

وأضاف: "تشكل اتفاقية التعاون استثماراً استراتيجياً طويل المدى في مستقبل ريادة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سنتعاون مع أمازون لتزويد الشركات المحلية بالأدوات والمعارف اللازمة التي تضمن لها تحقيق النمو والازدهار في مجال التجارة الإلكترونية."

ومن جانبه، قال شينتان دهيبار، مدير متجر أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "يشكل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة محوراً رئيسياً في أعمال أمازون وثقافة الشركة التي تركز على العملاء وتضعهم دائماً في المقام الأول، ويسهم البائعون لدينا بدور أساسي في تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير مجموعة أوسع من المنتجات مع أسعار تنافسية."

وتابع: "يسرنا التعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وتقديم الدعم لأعضائها الذين يمكنهم بدء البيع على متجر أمازون والاستفادة من نموذج أعمالنا لتوسيع نطاق وصولهم إلى ملايين العملاء الذين يزورون موقع Amazon.ae يومياً. وتتماشى هذه الخطوة مع التزامنا باستضافة منتجات من 100 ألف شركة بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعAmazon.ae بحلول عام 2026."

يشار إلى أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وأمازون تلتزمان باستدامة برنامج التعاون وتوسيع نطاقه لدعم نمو ونجاح منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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#بياناتحكومية

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