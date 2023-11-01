إعادة تسمية "مطار أبوظبي الدولي" ليصبح "مطار زايد الدولي" مع تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد في 9 فبراير 2024، تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد

مبنى المسافرين (A) يستقبل أول دفعة من المسافرين بعد الرحلة الاحتفالية لشركة الاتحاد للطيران

637 رحلة قادمة ومغادرة خلال الأسبوع الأول من تشغيل المبنى

الفترة الانتقالية لجميع شركات الطيران ستستمر حتى 14 نوفمبر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : استقبل مبنى المسافرين (A) المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي، إيذاناً بانطلاق عصر جديد في تاريخ الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسوف تبدأ من اليوم ولغاية 14 نوفمبر الفترة الانتقالية لـ 28 شركة طيران، حيث سيجري تشغيل عمليات المطار وتسيير الرحلات من وإلى المباني (A) و(1) و(2) و(3) في الوقت نفسه. ومن المقرّر انتقال عمليات جميع شركات الطيران إلى المبنى (A) بالكامل في 14 نوفمبر، علماً أنّ جميع الرحلات الجوية سوف تبدأ بالإقلاع والهبوط حصرياً من المبنى (A) اعتباراً من 15 نوفمبر. وفي الأيام السبعة الأولى من البدء بتشغيل عمليات المبنى الجديد، سوف يشهد المطار حركة إقلاع وهبوط 637 رحلة جوية.

وسوف يتم إعادة تسمية "مطار أبوظبي الدولي" ليصبح "مطار زايد الدولي" اعتباراً من 9 فبراير 2024، وذلك تزامناً مع حفل الافتتاح الرسمي لمبنى المطار الجديد.

يحقق مبنى المسافرين (A) الجديد زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران التجاري في أبوظبي، بما يتجاوز ضعف القدرة الاستيعابية الحالية بفضل المرافق الجديدة المصمّمة لإتمام إجراءات سفر ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً. وبقدرة تسمح له بالتعامل مع 79 طائرة في وقت واحد و11 ألف مسافر في الساعة، سيسهم مبنى المسافرين (A) في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية مركزاً رائداً للطيران، كما تسمح زيادة السعة لشركات الطيران بترسيخ وجودها في أبوظبي استجابة للطلب المتزايد.

وإلى جانب ذلك، سيعمل مبنى المسافرين (A) على تعزيز تجربة السفر لجميع الركاب بمن فيهم المسافرون العابرون إلى وجهات أخرى، من بداية الرحلة إلى نهايتها، بفضل ما يوفّره من مرافق مصمّمة وفق أحدث المعايير، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا البيومترية لتبسيط عملية الفحص والصعود إلى الطائرة، وإتاحة 35000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات و163 منفذاً للمسافرين للتسوق وتناول الطعام والترفيه.

ومن المقرّر نقل الرحلات الجوية من المباني الأخرى في مطار أبوظبي الدولي تدريجياً إلى مبنى المسافرين (A) خلال شهر نوفمبر، وعليه نحّث المسافرين ضمن الرحلات المجدولة قبل تاريخ 15 نوفمبر، على التحقّق من معلومات السفر مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة تفاصيل رحلاتهم والمباني المخصصة لها.

ولضمان وصول المسافرين والزوار إلى مبنى المسافرين الصحيح، أطلقت مطارات أبوظبي حملة توعية مطبوعة ورقمية ومسموعة تحثّ الضيوف على التحقق بانتظام من موقع "www.abudhabiairport.ae" للحصول على التحديثات الخاصة بالقادمين والمغادرين من مطار أبوظبي الدولي وإليه، خلال الفترة ما بين 1 نوفمبر و14 نوفمبر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: "نفخر بوصولنا إلى هذا الإنجاز الرائد، الذي يشكّل علامة فارقة وبالغة الأهمية لمطارات أبوظبي والإمارة بشكل عام". وأضافت: "الافتتاح الرسمي مبنى المسافرين (A) اليوم، يشكّل نقطة انطلاق لعصر جديد في قطّاع الطيران في أبوظبي. وأودّ أن أعرب عن امتناني وتقديري للعمل الجادّ الذي بذله زملائي، ولدعم شركائنا في قطاع الطيران، الذي ساعدنا على تحقيق هذا الإنجاز البارز. نتطلع إلى مشاركة أحدث المرافق المتوفرة في مبنى المسافرين (A) مع العالم والترحيب بالمسافرين في المقرّ الجديد لمطار أبوظبي الدولي، ونثق بأنّ هذا المبنى سيقدّم للمسافرين تجربة سفر متميزة من بداية رحلاتهم وحتى نهايتها".

بالنسبة لرحلات المغادرة والوصول من المبنى الجديد وإليه، يُنصح الركاب والمسافرون والضيوف بالاطلاع على معلومات الطيران في الوقت الحقيقي من خلال الموقع الإلكتروني www.abudhabiairport.ae

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حول مطارات أبوظبي

تتولى مطارات أبوظبي، المملوكة بالكامل لشركة "القابضة" " ADQ" تشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة. وتضمّ محفظتها لأصول الطيران مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطاري الجزيرة في صير بني ياس ودلما.

تعمل مطارات أبوظبي على إدارة وتطوير وتوفير مرافق وخدمات الطيران للركاب وشركات الطيران، وربط المجتمعات وتقريب المسافات بين الناس. وتتمثل مهمتها في جعل أبوظبي مركزاً رائداً للطيران العالمي من خلال تعزيز تجارب السفر وترسيخ النمو الاقتصادي.

تعدّ "القابضة" واحدة من أكبر الشركات القابضة في منطقة الشرق الأوسط، وتغطي مختلف قطاعات أبوظبي بما في ذلك الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

وقد أشرفت مطارات أبوظبي على إنشاء وإطلاق وتشغيل المبنى "A" في مطار أبوظبي الدولي، والذي سيسهم في تحقيق زيادة كبيرة في القدرة التشغيلية والمرافق ذات المستوى العالمي لكل من الركاب وشركات الطيران، مع ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للمسافرين سواء أكان ذلك بهدف العمل أو السياحة الترفيهية.