باكو، جمهورية أذربيجان: أعلنت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة متعددة الأطراف تُعنى بتقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات وتأمين مخاطر الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم عن الفائزين بجوائزها الرئيسية خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 في باكو.

وقد سلّطت جوائز هذا العام الضوء على مؤسسات مالية رائدة وظّفت تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مدعومة بحلول المؤسسة التأمينية، لتيسير حركة التجارة وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

فاز بنك أبوظبي الأول بجائزة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لأكثر المشاريع تأثيراً لهذا العام، تقديراً لدوره في صفقة تمويل مرابحة بقيمة 626 مليون دولار أمريكي لتطوير الطريق الساحلي لاغوس-كالابار في نيجيريا. وبدعم من بوليصة التأمين الصادرة عن المؤسسة لتغطية مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية، الصادرة لصالح بنك أبوظبي الأول، تغطي الصفقة 95% من التمويل المقدم إلى وزارة المالية الاتحادية في نيجيريا. وقد مكّنت التغطية التأمينية المقدّمة من قبل المؤسسة نيجيريا من الحصول على تمويل طويل الأجل لمشروع بنية تحتية استراتيجي من شأنه تعزيز الترابط، وتحسين حركة السلع والأفراد، والمساهمة في تحقيق نمو اجتماعي واقتصادي طويل الأجل.

كما فاز كل من ستاندرد تشارترد وأجروبنك بجائزة مبادرة تطوير التجارة الأكثر ابتكاراً لهذا العام، عن تمويل مرابحة بقيمة 160 مليون يورو لأجروبنك من ستاندرد تشارترد بتغطية من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. ويمثل هذا التمويل أول عملية مرابحة من نوعها في أوزبكستان، كما يرسخ نموذجاً عملياً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية لحلول السيولة التجارية المستقبلية. ويمثل أيضاً أول شراكة مصرفية تجارية مباشرة للمؤسسة في أوزبكستان، ويوفر دعماً مهماً لقطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة.

وتعليقاً على هذه الجوائز، قال الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات: "تفخر المؤسسة بتكريم بنك أبوظبي الأول، إلى جانب ستاندرد تشارترد وأجروبنك، عن صفقتين بارزتين تجسدان أثر حلول الحد من المخاطر المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعكس هذه الجوائز قدرة الشراكات القوية على تعبئة رؤوس الأموال، وتمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وتوسيع نطاق الوصول إلى تمويل التجارة، وتحقيق أثر تنموي ملموس في الدول الأعضاء".

وتسلط الصفقات الفائزة الضوء على دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بصفتها شريكاً موثوقاً في الحد من مخاطر التجارة والاستثمار، ودعم المؤسسات المالية، ومساندة الدول الأعضاء في تحقيق نمو مستدام وشامل.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بصفتها عضواً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انطلقت عمليات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في عام 1994، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومع بقية العالم، وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية من خلال توفير أدوات فعّالة لتخفيف المخاطر وحلول مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتُعدّ المؤسسةُ الجهةَ الوحيدة متعددة الأطراف في العالم التي تقدّم خدمات التأمين وإعادة التأمين الإسلامي. وقد كانت المؤسسة سبّاقة في طرح مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة لدعم الشركات والمؤسسات في دولها الأعضاء البالغ عددها 51 دولة. وللسنة الثامنة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين بدرجة "Aa3" من وكالة موديز، ما يضعها في مصافّ أبرز مؤسسات تأمين الائتمان والمخاطر السياسية عالمياً. كما أكّدت وكالة ستاندرد آند بورز، للعام الثالث على التوالي، التصنيف الائتماني طويل الأجل وتصنيف القوة المالية للمؤسسة عند درجة "AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند متانة المؤسسة إلى نهج اكتتاب سليم، وشبكة عالمية قوية لإعادة التأمين، إلى جانب سياسات راسخة لإدارة المخاطر. وحتى اليوم، بلغ إجمالي قيمة العمليات التي أمّنتها المؤسسة أكثر من 138 مليار دولار أمريكي في مجالي التجارة والاستثمار، وتغطي أنشطتها قطاعات حيوية كالطاقة والتصنيع، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

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