منحت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي شهادة تقدير لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وذلك تقديراً لجهودها المتميزة جراء الحالة الجوية التي شهدتها البلاد مؤخراً، وما قامت به من دور فاعل في دعم منظومة الاستجابة وإدارة الأزمات في إمارة دبي.

وسلّم سعادة أحمد عتيق بورقيبة، المدير التنفيذي لمركز دبي للمرونة، شهادة شكر وتقدير صادرة عن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، إلى سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بالنيابة عن سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وذلك تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلتها المؤسسة خلال فترة الأمطار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة ناصر النيادي: "إن هذا التكريم يعكس مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها فرق العمل في المؤسسة وجميع الوحدات التنظيمية والإدارات التابعة لها، ويؤكد فاعلية التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والتنسيق المستمر مع شركائنا في الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة واستمرارية الأعمال في مختلف الظروف".

وثمّن مركز دبي للمرونة ما قامت به المؤسسة من إجراءات فعّالة، وتنسيق متواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، الأمر الذي أسهم في تقليل التأثيرات المحتملة، وضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستجابة المطلوبة بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب.

وأضاف سعادة ناصر النيادي:"ما تحقق خلال الحالة الجوية الأخيرة هو نتاج عمل جماعي وتكامل فعّال مع شركائنا في الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات واستمرارية الخدمات الحيوية".

واختتم سعادته بالقول: "نؤكد التزامنا الدائم بتعزيز منظومة الجاهزية والاستجابة للطوارئ، ودعم جهود إمارة دبي في ترسيخ أعلى معايير المرونة والاستدامة في إدارة الأزمات"، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز الجاهزية المحلية ويرتقي بمستويات المرونة والاستدامة في مواجهة مختلف المخاطر".

